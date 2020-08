Babiš vysadil do Malše několik perlorodek

Předseda vlády Andrej Babiš vysadil 26. srpna 2020 několik perlorodek do řeky Malše u Cetvin na Českokrumlovsku. Je to součást česko-rakouského projektu Malsemuschel zaměřeného na podporu životního prostředí pro ohroženého mlže. Na snímku je mladá perlorodka v krabičce, ze které se vysazuje do prohlubně na dně řeky. ČTK/Pancer Václav