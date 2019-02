Varšava - Summit visegrádské čtyřky (V4) se v Izraeli kvůli neúčasti Polska neuskuteční, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Mohl by se podle něj konat v druhé polovině roku, až bude Česká republika skupině čtyř středoevropských států předsedat. V Izraeli se nyní uskuteční bilaterální jednání. Slovenský premiér Peter Pellegrini a maďarský předseda vlády Viktor Orbán už jsou podle Babiše na místě.

Polsko zrušilo účast na summitu V4 s Izraelem

Polsko se kvůli údajným protipolským výrokům nejvyšších izraelských představitelů nezúčastní summitu visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v Jeruzalémě. S odkazem na vyjádření polského premiéra Mateusze Morawieckého o tom informovala polská tisková agentura PAP. Varšava zároveň požádala, aby se dnes v Bruselu na okraj summitu ministrů zemí Evropské unie sešli šéfové diplomacií visegrádských států.

Spor mezi Polskem a Izraelem vyvolaly komentáře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nejnověji také úřadujícího ministra zahraničí Jisraela Kace o podílu Poláků na vyvražďování Židů za druhé světové války.

To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holokaustu, popřela izraelská velvyslankyně ve Varšavě. O chybné interpretaci Netanjahuových slov hovořil i úřad izraelského premiéra. Netanjahu kvůli sporu v neděli s Morawieckým telefonoval a podle polských médií mu řekl, že absolutně neměl na mysli, že by všichni Poláci kolaborovali, ale že mu šlo pouze o individuální případy. V neděli a také dnes však premiérova slova potvrdil a ještě zesílil úřadující izraelský ministr zahraničí Kac, podle něhož je polský antisemitismus historickou skutečností.

Nový izraelský ministr zahraničí v neděli v televizním rozhovoru uvedl, že je sice pro zachování dobrých vztahů s Polskem, nicméně zopakoval názory některých izraelských politiků na téma polského antisemitismu. Své postoje potvrdil i v dnešním interview pro izraelský státní rozhlas.

"Dějinnou pravdu nelze změnit. Mnoho Poláků kolaborovalo s nacisty a podílelo se na zabíjení Židů během holokaustu. (...) Antisemitismus byl Polákům vrozený před holokaustem, během něj i po něm," řekl dnes podle Reuters v rozhlase Kac, jehož rodiče přežili hromadné vraždění Židů během druhé světové války. V nedělním rozhovoru pro televizi Rešet 13, z něhož citoval The Times of Israel, zase prohlásil, že Poláci "nasáli svůj antisemitismus s mateřským mlékem".