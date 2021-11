Babiš připustil kandidaturu na prezidenta, chce ale sesbírat dost podpisů

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) připustil svou kandidaturu na prezidenta. V odpovědi na dotaz na svém facebooku ji ale podmínil sesbíráním dostatečného množství podpisů občanů. Zároveň zopakoval, že to teď pro něj není téma. Minulý týden Babiš v rozhovoru pro Blesk Babiš uvedl, že by si jeho kandidaturu na Hrad přál prezident Miloš Zeman.

Premiér uvedl, že na prezidentské volby se ho všichni ptají. "Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat ty petiční archy a posbírali by dost podpisů. Ale nechci předjímat, teď to fakt není téma," řekl v odpovědi Babiš. Uvedl, že se soustředí na boj s covidem a také na chystaný přechod hnutí ANO do opozice.

Pokud by se Babiš skutečně rozhodl kandidovat, petiční podpisy občanů by pravděpodobně nepotřeboval. Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, případně deseti senátorů nebo 50.000 občanů. Hnutí ANO, jehož je Babiš předsedou, má ve Sněmovně 72 křesel. Bez větších potíží by tak Babiš zřejmě splnil variantu s podpisy poslanců.

"Prezident by si přál, abych kandidoval," řekl Babiš minulý týden Blesku. Na otázku, zda se bude o nejvyšší ústavní funkci ucházet, odpověděl, že musí rozhodnout hnutí ANO. Svého kandidáta ale podle něj hnutí postavit chce.

Podle sázkových kanceláří je Babiš momentálně největším favoritem na příštího prezidenta. Tipsport i Fortuna ho řadí těsně před generála Petra Pavla. S větším odstupem pak následují rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová a senátor Pavel Fischer (nezávislý).

Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat.