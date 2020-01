Babiš navrhl odvolání Kremlíka, dopravu by měl řídit Havlíček

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odpoledne navrhl prezidentu Miloši Zemanovi odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Manažersky podle něj nezvládl kritizovanou zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky. Babiš to řekl novinářům po zasedání vlády. Vedením resortu chce pověřit vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). Nemá jít o dočasný zástup, ale trvalé řešení. Zeman s Babišovými návrhy souhlasí, řekl ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i Babišovi. "Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí," vysvětlil rozhodnutí Babiš.

Babiš řekl, že s Kremlíkem o zakázce mluvil dnes ráno a v názorech na kauzu se nadále rozcházejí. Premiérovi mimo jiné vadí, že vláda nedostala informace předem. "Mluvil jsem s panem ministrem, nepřipouští si chybu. Je pracovitý, ale zkrátka tento projekt nezvládl," uvedl. Dodal, že odpoledne proto doručil Zemanovi návrh na Kremlíkovo odvolání.

Podle Babiše by měl zvážit rezignaci první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, jehož dnešní chování označil za nepřijatelné, a ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. Babiš několikrát zdůraznil, že SFDI o zakázce neinformoval, a to ani vlastní dozorčí radu. "Ta instituce nefunguje dobře a je to třeba zásadně změnit," uvedl. Poznamenal také, že fond dostává peníze z rozpočtu, ale jejich tok pak není možné kontrolovat.

Premiér očekává, že vicepremiér Havlíček bude funkci šéfa dopravy zastávat trvale. Změna může podle něj být základem perspektivní fúze ministerstev. "Není to dočasné řešení. Dříve jsme měli ministerstvo hospodářství, ze kterého se vyčlenila doprava, ministerstvo pro místní rozvoj a průmysl," uvedl. Havlíčkovo působení podle něj nabídne řadu synergií.

Havlíček uvedl, že spojení resortů může být ku prospěchu. Také připomenul dřívější ministerstvo hospodářství. Transformace do jednoho ministerstva byla do budoucnosti plánovaná, dodal. Ministerstva se podle Havlíčka potkávají u mnoha procesů, včetně například stavebnictví. Ministerstvo průmyslu pak stojí ve vývoji novinek, které se později projeví v dopravě.

Ovčáček ČTK sdělil, že návrhy premiéra Zeman akceptoval. Termín změn Pražský hrad oznámí. "Vše bude oznámeno v pravý čas bez zbytečného odkladu," dodal mluvčí.

Odborník: Stát zkusí zakázku na IT systém známek zrušit či zúžit

Stát se pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit, případně výrazně zredukovat. Zakázka by měla být rozdělena tak, aby se stát věnoval jen tomu, co je důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému. Servisy směřující k občanům by měl přenechat třetím stranám. Po dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to novinářům řekl podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, nelíbí se ani Babišovi. Někteří lidé z oboru uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun.

Vondráček dříve vyzval k uspořádání veřejného hackathonu na sociální síti LinkedIn. Výsledek této akce, jež se uskuteční o víkendu, by měl stát využít v zakázce na e-shop dálničních známek, řekl Vondráček. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu.

"Stát se pokusí zakázku zrušit, případně výrazným způsobem zredukovat, a rozdělit takovým způsobem, aby se stát věnoval jen tomu, co je kriticky důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému, který sleduje automobily, jestli mají zaplaceno nebo ne. Veškeré další servisy směřující k občanům přenechá třetím stranám. To znamená, že využije výsledek našeho hackathonu, který uděláme o víkendu," dodal. Podle Vondráčka by vše komunita programátorů a lidí, kteří se do akce přihlásili, měli pro stát připravit zdarma.

Stát by zároveň podle Vondráčka měl systém otevřít dalším e-shopům a firmám, které poskytují služby občanům. "Tím pádem si občan bude moci vybrat, jakým způsobem známku zakoupí," dodal podnikatel, který stojí za českou pobočkou reklamní agentury WMC Grey a digitální agenturou Actum.

Babiš podle Vondráčka řekl, že bude moci nominovat člověka, který má bezpečnostní prověrku, aby zkontroloval nové zadání zakázky a její ocenění.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes novinářům před jednáním vlády řekl, že o zakázce už jednala Bezpečnostní rada státu. "Můj názor je, že pokud je to možné, tak bychom měli začít znovu a lépe. To, že je to nezvládnuto, je evidentní, je tam celá řada otazníků, na které by zadavatelé měli odpovědět," uvedl Hamáček.

Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Podle šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb.

Fond dopravy také upozornil, že on-line prodej dálničních známek je pouze částí pořizovaného systému. Systém musí bez výpadku a vnějšího ohrožení finanční části nebo osobních údajů zajistit výběr zhruba šesti miliard korun do státního rozpočtu ročně, uvedl. Systém přejde do majetku státu a za výpadky může dodavatel podle fondu čelit vysokým sankcím.