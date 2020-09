Babiš: Na migračním návrhu EK je dobré, že neobsahuje kvóty

Brusel - Na novém migračním návrhu Evropské komise je pozitivní, že neobsahuje povinné kvóty pro přijímání uprchlíků. Po dnešním jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou to prohlásil český premiér Andrej Babiš. O podrobnostech návrhu, který dává zemím na výběr, zda přijmou běžence, nebo budou organizovat návraty neúspěšných žadatelů o azyl, bude podle něj Česko s ostatními zeměmi diskutovat. Babiš uvedl, že ČR stejně jako Polsko a Maďarsko hodlá prosazovat posílení ochrany vnějších hranici unie.

Český premiér hovořil s šéfkou unijní exekutivy ve společnosti svých kolegů z Polska a Maďarska Mateusze Morawieckého a Viktora Orbána také o budoucím sedmiletém rozpočtu EU, o fondu na obnovu ekonomik či o koordinaci opatření proti šíření koronaviru.

Komise ve středu zveřejnila dlouho očekávaný návrh nové azylové a migrační politiky, který počítá s výrazným urychlením azylových procedur a návratů neúspěšných žadatelů. Všechny členské země se podle něj mají solidárně podílet na zvládání migrace, dostanou však na výběr, jestli u sebe přijmou žadatele o azyl nebo se postarají o deportace odmítnutých migrantů.

"Pozitivní je, že tam nejsou ty kvóty, to je pro nás velice důležité. Stejně jako možnost jednotlivých členských států, aby solidárně podpořily (země v nouzi), ale aby si vybraly jak," prohlásil Babiš po jednání v sídle Evropské komise. Česko, Polsko i Maďarsko dlouhodobě odmítají přijímat uprchlíky a do předchozího systému povinných kvót se nezapojily, čímž podle soudu EU porušily své povinnosti.

Babiš ještě před jednáním hovořil o tom, že Česko s návrhem komise nesouhlasí, neboť se málo soustředí na boj proti pašerákům lidí. Po setkání s šéfkou komise svá slova zmírnil. ČR přitom podle něj nadále hodlá usilovat o větší důraz na ochranu vnějších hranic a bude se snažit, aby EU posuzovala uprchlíky již před jejich cestou do Evropy.

Český premiér přímo neřekl, zda by Praha byla ochotna organizovat návraty migrantů například z Řecka, aby se vyhnula dlouhodobě odmítané variantě přijímání azylantů. Podle návrhu komise by odmítnutí migranti mohli až osm měsíců zůstávat na území států, do nichž přišli a odkud by byli vraceni. Teprve potom by se jich v případě neúspěšné snahy o deportaci musela ujmout organizující země a dočasně je umístit na svém území. "My jsme se vždycky podíleli finančně a budeme se podílet i nadále," prohlásil Babiš, podle něhož by Česko nadále preferovalo například finanční podporu afrických zemí či pomoc jihoevropským státům třeba v podobě vysílání policistů.

Kritickým tónem hodnotil po jednání s von der Leyenovou návrh maďarský premiér. "Základní přístup se nezměnil, stále chtějí zvládat migraci, ne zastavovat migranty," uvedl Orbán, podle něhož se komise příliš soustředí na to, jak se vyrovnat s běženci, kteří dorazí do Evropy, a ne jak jim v tom lépe zabránit. Zatímco premiéři se shodli, že by unie měla žadatele o azyl posuzovat v takzvaných hotspotech například v severoafrických zemích, EK počítá s tím, že to bude na hranicích evrpských států, kam dorazí. Procedura by se podle návrhu komise měla zkrátit na 12 týdnů, kdežto v současnosti se často vleče mnoho měsíců i několik let.

Do Bruselu dnes dorazili pouze tři premiéři visegrádské čtyřky, neboť předseda slovenské vlády Igor Matovič měl jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a svým zastupováním pověřil Babiše. Trio lídrů s šéfkou EK mluvilo i o balíku téměř 1,85 bilionu eur (přes 50 bilionů korun), které si v rámci budoucího rozpočtu a fondu pokrizové pomoci ekonomikám mají mezi sebe rozdělit členské státy. Evropský parlament hrozí, že peníze neschválí, pokud nebude jasně stanovena vazba mezi čerpáním z rozpočtu a respektem k vládě práva, což blokují právě Polsko a Maďarsko. Podle Babiše se šéfka EK o tomto problému zmínila, podrobněji se o něm však nediskutovalo. Naproti tomu hodnotila přípravu národních reformních plánů, podle nichž bude komise peníze z fondu přidělovat. "V tomto jsme byli celkem pochváleni," konstatoval Babiš.

Sama von der Leyenová označila téměř 90 minut trvající setkání za "dobrou diskusi", po níž se s premiéry shodla, že budou na zmíněných tématech dále těsně spolupracovat.