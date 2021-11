Babiš na konferenci OSN mimo jiné kritizoval klimatický balíček

Glasgow - Český premiér Andrej Babiš dnes na konferenci OSN o změnách klimatu COP 26 v Glasgow kritizoval evropský klimatický balíček známý pod označením Fit for 55. Zelená dohoda (Green Deal) se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Podle Babiše je nutné nejprve řešit, zda nejsou cíle příliš ambiciózní, kolik peněz bude transformace stát a zda si to mohou Evropa i jednotlivé státy dovolit.

V posledních letech byla podle předsedy české vlády ochrana životního prostředí nahrazena bojem proti klimatické změně. Připomněl, že Evropská unie chce dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050, balíček Fit for 55 jde ale mnohem dál, než na čem se unie shodla. Kritizoval například to, že Evropská komise navrhuje, aby nové vozy v EU od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého.

Evropa podle Babiše produkuje zhruba devět procent celosvětového množství emisí skleníkových plynů. "Evropská unie nemůže dosáhnout ničeho bez zapojení největších znečišťovatelů, jako jsou Čína a Spojené státy americké," řekl.

"Čína v podstatě oznámila, že nejen že nebude snižovat emise, ale do konce do roku 2030 je bude navyšovat, otevírá nové hnědouhelné elektrárny a mluví o závazku někde v roce 2060," doplnil na tiskovém briefingu.

Balíček Fit for 55 podle Babiše nebere žádný ohled na podmínky a na možnosti jednotlivých členských států EU. Premiér také řekl, že bez odpovědí na otázky, zda cíle nejsou příliš ambiciózní či kolik bude transformace stát, se Zelená dohoda stane evropskou zelenou sebevraždou.

Za absolutně zásadní považuje Babiš to, aby si členské státy mohly zvolit vlastní energetický mix k dosažení uhlíkové neutrality. Obhajoval přitom jadernou energetiku jako čistý a bezpečný zdroj energie.

Ministerský předseda znovu také při briefingu kritizoval, že "Evropská komise nezvládla směrnici o emisních povolenkách". Podle Babiše není možné, aby ceny povolenek určoval spekulativní kapitál. "Vývoj cen emisních povolenek dopadá přímo do ceny energií o 23 procent navíc," dodal.

Zelená dohoda může podle premiéra vést k sociálním, ekonomickým, politickým i geopolitickým nákladům, což může vytvořit enormní napětí ve společnosti či mezi spojenci a otevřít dveře radikálům. Dohoda podle něj může být zodpovědná za ztrátu konkurenceschopnosti Evropské unie, rostoucí nezaměstnanost či astronomické ceny energií.

"Problém je i plyn. Pokud evropští politici budou donekonečna mluvit o tom, že se musíme zbavit závislosti na ruském plynu, je to absolutní nesmysl. Místo toho, abychom navýšili kapacity plynovodů, uzavírali dlouhodobé smlouvy, tak se to blokuje a potom to rezultuje do situace, jaká je," řekl novinářům dosluhující předseda české vlády.

V závěru projevu před účastníky konference Babiš vyzval, aby se ke klimatické politice začalo přistupovat bez ideologie, kriticky a racionálně.

Merkelová vyzvala k celosvětovému konci spalování uhlí pro výrobu elektřiny

Dosluhující německá kancléřka Angela Merkelová na klimatické konferenci ve skotském Glasgow vyzvala k celosvětovému konci spalování uhlí pro potřeby výroby elektrické energie. Spolu se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou také vybídla ke globálnímu zpoplatnění emisí skleníkových plynů, uvedly světové agentury.

Merkelová ve svém projevu podle agentury DPA vyzdvihla důležitost mezinárodní spolupráce při ochraně klimatu. Německo v této souvislosti navázalo spolupráci s Jihoafrickou republikou, aby jí pomohlo v procesu odchodu od spalování uhlí pro výrobu elektřiny, uvedla kancléřka. Má se podle ní jednat o "pilotní projekt pro mnoho dalších afrických zemí". S Kolumbií, Norskem a Británií již Německo spolupracuje při ochraně lesů.

Hlavním nástrojem boje proti změnám klimatu a celkové přeměny způsobu našeho žití a podnikání je podle Merkelové zpoplatnění emisí skleníkových plynů. "Se zpoplatněním, které již máme v Evropské unii, které se zavádí v Číně a které by se mělo zavést v mnoha dalších zemích po celém světě, můžeme podpořit náš průmysl a naše hospodářství, aby našly technologie pro nejefektivnější způsob, jak dosáhnout klimatické neutrality," citovala Merkelovou stanice CNN.

K výzvě kancléřky k vytvoření globálního systému zpoplatňování emisí oxidu uhličitého se ve svém vystoupení připojila také šéfka Evropské komise von der Leyenová. "Musíme se dohodnout na pevném rámci pravidel, abychom například vytvořili globální trh s uhlíkem. Stanovte cenu za uhlík, příroda už takovou cenu zaplatit nemůže," citovala von der Leyenovou agentura Reuters.

Australský premiér Scott Morrison se s Merkelovou shodl na myšlence, že klimatickou krizi pomůže vyřešit věda a nové technologie. "Budou to naši vědci, technici, inženýři, podnikatelé, průmyslníci a finančníci, kdo načrtnou cestu k nulovým emisím," řekl šéf australské vlády.

Podle kancléřky, která se po 16 letech v čele německé vlády chystá odejít do politického důchodu, stojí před světovým společenstvím v otázkách ochrany klimatu stále mnoho práce. "Ještě jsme se nedostali tam, kam se dostat musíme," dodala Merkelová, pro níž je konference COP26 pravděpodobně posledním velkým summitem, kterého se účastní jako šéfka vlády.

Zároveň vyjádřila přesvědčení, že je stále možné zmírnit dopady oteplování Země. "Že jsou dopady klimatické změny zničující, víme. A musíme - a také říkám, že můžeme - uvést do praxe závěry pařížské klimatické dohody," dodala. Signatáři dohody se v roce 2015 v Paříži mimo jiné zavázali přijmout taková opatření, která povedou k oteplení planety nanejvýše o 1,5 stupně Celsia oproti období před průmyslovou revolucí.

Musíme jednat hned teď, řekl Johnson na startu klimatické konference

Zbývá nám minuta do půlnoci a musíme jednat hned teď, zdůraznil dnes britský premiér Boris Johnson na začátku summitu světových lídrů na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow. Pokud nebudou země jednat v boji proti klimatickým změnám dnes, "bude příliš pozdě na to, aby to učinily zítra naše děti," dodal předseda vlády země, která COP 26 hostí. Generální tajemník OSN António Guterres pak lídry vyzval, aby zachránili lidstvo, jež si podle něj v současné chvíli kope vlastní hrob.

Johnson uznal, že změna bude těžká, a vyjmenoval katastrofické scénáře hrozící, pokud dále poroste průměrná světová teplota oproti úrovni před průmyslovou revolucí.

Celá planeta Země se podle britského premiéra ocitla v pozici fiktivního britského tajného agenta Jamese Bonda, který je často přivázán k zařízení, jež může zničit celý svět, zatímco na hodinách odtikává čas. "To zařízení na zničení je světa je ale skutečné," varoval Johnson s odkazem na klimatické změny.

"Pokud z tohoto COP 26 v Glasgow neučiníme okamžik, kdy se začneme reálně zabývat klimatickými změnami, bude ve světě nezkrotitelný vztek a netrpělivost," řekl premiér asi 130 světovým lídrům včetně amerického prezidenta Joea Bidena; na konferenci ale chybí vrcholní představitelé Ruska a Číny.

"Musíme se posunout od řečí, debat a diskuzí ke společným a skutečným činům," dodal Johnson.

Nevládní organizace Greenpeace ocenila Johnsonův apel na okamžitou akci pro ochranu klimatu, zároveň jej ovšem obvinila z pokrytectví. Politické kroky ministerského předsedy vedou "opačným směrem", citoval představitelku britské odnože ekologické organizace Rebeku Newsomovou deník The Guardian. Newsomová uvedla, že si Johnson nechává otevřené dveře pro další těžbu ropy a zemního plynu v Británii, ačkoli je to "neslučitelné s globálním cílem snížit oteplování o 1,5 stupně".

"Zahajujeme tuto klimatickou konferenci, zatímco stále směřujeme ke klimatické katastrofě. Mladí lidé to vědí. Každá země to vidí. Malé rozvojové ostrovní státy - a další ohrožené země - to zažívají. Pro ně není selhání přípustné. Selhání je rozsudek smrti," řekl v Glasgow generální tajemník OSN Guterres. "Je čas říct dost," dodal a vyzval světové lídry, aby místo vyčerpávání zdrojů naší planety "zvolili ochranu naší budoucnosti a zachránili lidstvo".

Před světovými vůdci vystoupil také britský princ Charles. "Oči a naděje celého světa se upírají na vás," řekl následník britského trůnu. Výsadní roli v boji se změnami klimatu by přitom podle něj měly sehrát velké korporace. "Nemám žádných pochyb o tom, že soukromý sektor je připraven splnit svou úlohu," řekl Charles a dodal, že cena za nečinnost by byla mnohem vyšší, než cena prevence.

Věhlasný britský přírodovědec David Attenborough uvedl, že motivací v boji proti klimatickým změnám by neměl být strach, nýbrž naděje. "Jsme všichni největší řešitelé problémů, kteří kdy na Zemi existovali," dodal 95letý filmař a popularizátor vědy. Světoví lídři podle něj mají možnost změnit na summitu chod dějin a zachovat na Zemi podmínky, které lidstvu po desítky tisíc let umožnily prosperovat.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že pokud by nadále platily současné závazky zemí k omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia. Experti se shodují, že extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů se dá zabránit jen tehdy, pokud se teplota zvýší maximálně o dva, ale lépe jen o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou.

Vysoké ceny energií ukazují na potřebu rozvoje čisté energetiky, uvedl Biden

Současné vysoké ceny energií ukazují na potřebu diverzifikovat energetické zdroje a rozvíjet čistou energetiku, řekl na klimatické konferenci v Glasgow americký prezident Joe Biden. Podle něj se jedná o proces, který může přinést miliony pracovních míst.

"Glasgow musí být začátkem desetiletí ambicí a inovací, abychom zachovali naši společnou budoucnost," řekl Biden. Připustil, že klimatická změna pustoší svět, "ničí životy a živobytí lidí" a stojí biliony dolarů. S každým dnem podle amerického prezidenta rostou náklady způsobené nečinností zemí. Lidstvo se nachází na rozcestí svých dějin, míní Biden. "Máme schopnost do sebe investovat a vybudovat spravedlivou budoucnost čisté energie a v tomto procesu vytvářet miliony dobře placených pracovních míst a příležitostí po celém světě," dodal 78letý šéf Bílého domu s tím, že Spojené státy půjdou příkladem. Do roku 2030 budou podle něj USA schopny splnit svůj cíl omezení emisí skleníkových plynů o zhruba 50 procent v porovnání s úrovní roku 2005. Bidenova administrativa zároveň vypracovala dlouhodobou strategii dosažení uhlíkové neutrality USA nejpozději do roku 2050. Biden dále sdělil, že Spojené státy hodlají pomoci rozvojovým zemím v přechodu na čistou energetiku. "Máme povinnost pomoci," řekl s tím, že USA chtějí do roku 2024 zčtyřnásobit finanční podporu rozvojovým zemím v boji proti změnám klimatu. Biden vyhlásil boj proti klimatickým změnám za jeden z hlavních cílů svého prezidentství. Po jeho letošním nástupu do funkce se USA vrátily k plnění pařížské klimatické dohody, od které Bidenův předchůdce Donald Trump odstoupil. Současný americký prezident se momentálně snaží prosadit balíček zákonů na ochranu klimatu. Kvůli sporům v rámci jeho Demokratické strany se mu to však zatím nepodařilo, připomíná agentura DPA. Peking a Moskva zaslaly poselství klimatické konferenci v Glasgow Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval svět k důraznější akci s cílem společně se vypořádat s klimatickými změnami. Si, jehož země je největším zdrojem skleníkových plynů na světě, se osobně neúčastní klimatické konference ve skotském Glasgow. Na konferenci nedorazil ani ruský prezident Vladimir Putin, nejvyšší představitel státu, který je čtvrtým největším zdrojem skleníkových plynů na světě. Putin dnes odmítl obvinění ze strany USA, že jeho země nedělá v boji proti klimatickým změnám dostatek, uvedla agentura Reuters. Rusko dnes schválilo dlouhodobou vládní klimatickou strategii, jejímž cílem je uhlíková neutralita do roku 2060. Čína minulý týden OSN potvrdila, že množství emisí skleníkových plynů, které produkuje, dosáhne vrcholu před rokem 2030, a do roku 2060 je země sníží na "čistou nulu". Odborníci na změny klimatu ale nejčastěji uvádějí rok 2050 jako nezbytný termín pro zastavení uhlíkových emisí, pokud má svět zabránit nejextrémnějšímu globálnímu oteplování. Si Ťin-pching dnes v písemném prohlášení vyzval rozvinuté země, aby se nejen více angažovaly v boji proti klimatickým změnám, ale aby také podpořily rozvojové země, aby si v oblasti změny klimatu vedly lépe, uvedla tisková agentura Nová Čína. Putin hodlá účastníky konference v Glasgow oslovit v předem nahraném prohlášení; podle mluvčího Kremlu nebude jeho projev přenášen živě. Rusko vynakládá obrovské úsilí zaměřené na snížení klimatické zátěže a bude v tom pokračovat; jde ovšem o proces, který vyžaduje odpovídající kroky všech států, uvedl mluvčí Dmitrij Peskov. Analytici podle agentury Reuters vnímají nepřítomnost čínského a ruského prezidenta v Glasgow jako překážku k možnému průlomu v jednání o společném postupu v boji proti klimatickým změnám.