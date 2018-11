Babiš kauzu vysvětlil ministrům, jednal s ČSSD, KSČM i SPD - videopřenos

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes od rána vysvětluje lídrům politických stran kauzu údajného únosu svého syna na Krym, před novináře ale zatím nepředstoupil. Ministři na pravidelné schůzi slyšeli od premiéra zhruba pětiminutové vyjádření k případu. Poté Babiš jednal s předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem a sešel se i s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou. SPD, která v úterý po boku dalších pěti opozičních stran podala návrh na vyslovení nedůvěry vládě, si přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Babiš nadále nevidí důvod pro to, aby odstoupil z funkce premiéra.

Na schůzi vlády Babiš podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) stručně vysvětlil některé souvislosti spojené s aktuální situací. "V krátkém projevu řekl svůj pohled na věc, vysvětlil některé okolnosti," dodal na ranní tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ministři při ranním příchodu na úřad vlády většinou očekávali, že jim premiér ke kauze něco řekne. Důraz nicméně kladli na běžnou agendu vlády.

Záznam TK s ministry Richardem Brabcem a Janou Maláčovou:

Na zasedání kabinetu navázala schůzka Babiše s Hamáčkem. Předseda ČSSD před schůzkou řekl, že chce od Babiše slyšet jasná vysvětlení. Sociální demokraté opakovali, že před jednáním nevylučují žádné další scénáře. Výsledek schůzky s Babišem probere poslanecký klub sociální demokracie na jednání, které začne ve Sněmovně v 13:30.

Babiš dopoledne přijal na úřádu vlády i Okamuru. Předseda SPD po schůzce řekl, že si jeho strana přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Na sociální demokraty SPD útočí dlouhodobě. V souvislosti s možnou vládní krizí, v kterou by mohla vyústit kauza kolem údajného únosu premiérova syna na Krym, vidí Okamura prostor pro prosazení programu SPD. "Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí," řekl Okamura. Návrh na vstup SPD do vlády však od ANO nepřišel. SPD podle Okamury nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO. Okamura si s Babišem domluvil další schůzku na příští týden.

Následovala schůzka Babiše s předsedou KSČM. Komunisté, kteří v červenci vznik Babišovy vlády podpořili, svolali na příští úterý jednání výkonného výboru. Rozhodne, jak se strana postaví k hlasování o nedůvěře vládě. Filip osobně v reportáži serveru Seznam Zprávy nic nového nespatřuje, všechny informace podle něj byly součástí spisu k Čapímu hnízdu. Za nejdůležitější nyní považuje projednávání státního rozpočtu na příští rok.

Babiš se dnes neúčastní jednacího dne Poslanecké sněmovny. Do dolní komory doručil omluvu, v níž absenci vysvětlil pracovními důvody.

Šest opozičních stran, které sdružují 92 poslanců, v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Babiš v úterý řekl novinářům, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Babišův syn na videu pořízeném ve Švýcarsku tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí.

Kauze se dnes věnují deníky v ČR, ale i na Slovensku a ve Švýcarsku. Podle českého tisku Babiš do kauzy Čapí hnízdo zapletl své děti sám a v budoucím vývoji bude rozhodující, na čí stranu se přikloní vládní ČSSD. Podle Hospodářských novin začala největší politická krize za dobu, kdy je Babiš předsedou vlády. "A není vyloučeno, že ho nakonec může stát premiérské křeslo," míní list. Podle Lidových novin ale nové informace zřejmě Babiše o premiérskou pozici nepřipraví.

Také slovenský tisk píše, že Babiš začal rodinu do afér zatahovat sám. List Plus jeden deň o zadržování Babišova syna na Krymu napsal, že takový skandál česká politika dlouho nezažila. Skandál rozebírají i švýcarské deníky a zpravodajské weby. Čtenářům přibližují pozadí celé kauzy, ale i vazby Babišovy rodiny na Švýcarsko. Nejnovější skandál už v úterý neunikl ani světovým tiskovým agenturám, slovenským serverům, britské zpravodajské stanici BBC nebo Rádiu Svobodná Evropa.