Praha - Nejnižší nezaměstnanost v české ekonomice je problém, stejně jako zneužívání sociálních dávek. Je třeba dostat do práce lidi, kteří pracují "na černo". Na shromáždění manažerů, podnikatelů a zaměstnavatelů sdružených v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zaměstnavatelé si stěžují vedle nedostatku zaměstnanců na zvýšení minimální mzdy a zrušení karenční doby.

"Zemi se daří neskutečně dobře, někdo se ale snaží společnost rozeštvávat. Máme jasno v tom, co chceme dělat, atmosféra ve společnosti mě mrzí," řekl dále Babiš. Současná vláda podle něj funguje lépe, než v minulém volebním období.

Vláda se podle něj snaží ulevit podnikatelům od byrokratické zátěže, ale přiznal, že to jde ztěžka. "Chceme pro firmy méně papírování, ulehčit jim život," řekl. Podnikatelé vysokou byrokratickou zátěž dlouhodobě kritizují. Podle nedávno zveřejněného Indexu byrokracie Centra ekonomických a tržních analýz byrokracie v ČR stále vzrůstá - průměrné firmě v Česku zabere v současné době "papírování" 233 hodin ročně, což je o 33 hodin více než u loňského výsledku.

Babiš rovněž připomněl, že Česko potřebuje peníze z EU ne na takzvané měkké projekty, ale na investice. Jako měkké projekty jsou označovány například školení, konference nebo rekvalifikace.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na konferenci hájila úterní rozhodnutí vlády zvýšit minimální mzdu od ledna o 1150 korun na 13.350 korun i návrh, aby tato mzda odpovídala od ledna vždy polovině průměrné mzdy z předloňska. "Dnes se pracovat za minimální mzdu mnohde nevyplatí, a to i vzhledem k sociálnímu systému," upozornila. Lidé, kteří pracují, by podle ní měli mít na kvalitní život.

Podle ministerstva práce odpovídala minimální mzda loni 37,3 procenta průměrné mzdy. Letos by to mohlo být 38,2 procenta. Vláda Bohuslava Sobotky si v minulém volebním období předsevzala, že minimální mzdu přiblíží 40 procentům průměrného výdělku. Zaměstnavatelé dlouhodobě volají po tom, aby byl pro zvyšování mzdy jasný vzorec a přidávaná částka se dala předvídat. Navázání na průměrný výdělek podporují. Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner už dřív řekl, že by s ohledem na situaci podniků měl podíl činit nejvýš 40 procent průměrné mzdy.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, která dnešní akci pořádá, zastupuje více než 22.000 členských subjektů s 1,3 milionu zaměstnanců. Konfederace o sobě uvádí, že prosazuje zájmy svých členů v legislativě i v dalších oblastech. Je mimo jiné členem tripartity.