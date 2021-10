Babiš hovořil s ředitelem ÚVN, Zeman je podle něj v pořádku

Praha/Brdo pri Kranju (Slovinsko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno hovořil s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze Miroslavem Zavoralem a byl ubezpečen, že prezident Miloš Zeman je v pořádku. Předseda vlády to dnes řekl novinářům ve Slovinsku. Podle Babiše není v pořádku zpochybňovat prezidentovu schopnost vykonávat úřad. Bývalý prezident Václav Klaus naznačil, že má Zeman problémy s játry, schopnost zdravého politického úsudku ale podle něj současná hlava státu má.

"Mluvil jsem ráno s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice a pan prezident je v pořádku. Nevím, jak to vzniklo, ale byl jsem ubezpečen, že pan prezident je v pořádku," řekl Babiš.

Média a politici v posledních dnech spekulují o Zemanově zdravotním stavu. Zástupci Pražského hradu dnes odmítli, že by prezident trpěl vážnými potížemi. Podle kancléře Vratislava Mynáře není hospitalizace hlavy státu v současné době v plánu, spekulace o ní označil za nesmysl. Pondělní cesta ošetřujícího lékaře Zavorala do Lán byla jednou z pravidelných návštěv, na kterých se Pražský hrad s ředitelem střešovické nemocnice domluvil asi před rokem, řekl dnes Mynář ČTK.

Klaus, který Zemana při hospitalizaci v ÚVN v září navštívil, dnes rádiu Impuls řekl, že prezidentovi "není do skoku". "Že má určitě vážné zdravotní problémy a že s jeho stylem života, s tou skleničkou na straně jedné a s tou cigaretkou na straně druhé, že to určitě souvisí, to, myslím, ví každý malé dítě," řekl Klaus. Zároveň v souvislosti s blížícím se povolebním vyjednávání a se jmenováním nové vlády vyjádřil názor, že při svém "jaterním problému" má Zeman stále schopnost zdravého racionálního úsudku.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka Zeman pracuje v Lánech, v pátek se chystá volit a připravuje se na povolební vyjednávání. "Není v pořádku, když se stále zpochybňuje schopnost pana prezidenta vykonávat úřad," řekl Babiš. Před volbami do Poslanecké sněmovny, které se konají v pátek a v sobotu, se premiér s prezidentem už nesetkají.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke dnes uvedla, že Zavoral za Zemanem přijel v souvislosti s poskytováním zdravotní péče na předem dohodnutou návštěvu. Zinke dodala, že nemocnice podle zákona o zdravotních službách nebude informovat o skutečnostech souvisejících s péčí o pacienta.

Zeman v září strávil v ÚVN osm nocí. Pražský hrad zprvu důvody hospitalizace nekomentoval, později označil prezidentův pobyt v nemocnici za rekondiční. Mluvčí Hradu sdělil, že lékaři prezidenta v prvních dnech podrobili několika vyšetřením, že nenalezli život ohrožující problémy a že zjistili, že trpí mírným vyčerpáním a dehydratací. Proto dostával infuze. Bezprostředně po propuštění pokračoval Zeman ve svém pracovním programu v Lánech.