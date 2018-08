Praha/Budapešť - Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán by se rádi setkali s představiteli dalších států visegrádské skupiny (V4) ještě před zářijovým neformálním summitem Evropské unie. Oba premiéři se na tom shodli při dnešní schůzce v Maďarsku. Babiš ČTK po jednání řekl, že Orbán přijal pozvání do České republiky, návštěva by se měla uskutečnit koncem října. Dnes Babiš s Orbánem mluvili o ekonomické spolupráci obou zemí, o migraci a o rozpočtu Evropské unie.

Babiš, který dnes v Maďarsku strávil zhruba tři hodiny, připomněl, že zástupci zemí V4, tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, naposledy společně jednali v červnu. "Chceme se co nejdřív potkat s kolegy z V4, ještě před neformálním summitem, který má být v Salcburku 19. září," uvedl český premiér. Také v červnu se schůzka premiérů V4 uskutečnila před unijním summitem, po kterém Babiš prohlásil, že zemím V4 se na něm podařilo prosadit konec kvót pro přerozdělování migrantů.

Ekonomická spolupráce ČR a Maďarska se podle Babiše vyvíjí velice dobře. "Naše firmy dnes investují v Maďarsku stále víc, je tam velký potenciál ve zbrojařině," řekl.

V otázce evropského rozpočtu český předseda vlády podle svých slov vysvětloval Orbánovi svůj pohled na náklady evropských struktur a na unijní programy, které se teď mají měnit. "Nevidíme důvod, proč Evropská komise navrhuje úplně nové programy, proč například programy ohledně obrany a ochrany vnějších hranic jsou tak roztříštěné," podotkl.

Babiš s maďarským premiérem mluvil tři dny poté, co oba navštívili Itálii, která se potýká s migrační krizí. Zatímco Babiš se setkal v úterý s italským předsedou vlády Giuseppem Contem, Orbán v Miláně jednal s italským ministrem vnitra Matteem Salvinim. Podpořil ho v jeho tvrdém postoji vůči migrantům. Babiš uvedl, že se původně chtěl s Orbánem sejít v Itálii, z protokolárních důvodů to ale nebylo vhodné.

Babiš v úterý v Římě řekl, že řešením migrační otázky je kombinace finanční podpory státům jako Itálie, zemím severní Afriky a také těm africkým státům, odkud migranti přicházejí. Potvrdil zároveň český postoj, že Česká republika nepřijme v rámci přerozdělování uprchlíků ani jednoho migranta. Poté Babiš v souvislosti s migrací navštívil Maltu.