Až 800 motorkářů na strojích Harley-Davidson dnes projede centrem Prahy

Praha - Až 800 motocyklů americké značky Harley-Davison dnes dopoledne projede centrem Prahy. Jízda se uskuteční v rámci desátého ročníku Prague Harley Days, který v pátek začal na pražském Výstavišti a potrvá do neděle. Motorkáři projedou od Výstaviště například magistrálu, Václavské náměstí nebo Masarykovo nábřeží.

Motocyklisté se začnou od 9:00 řadit v dolní části Výstaviště a zhruba po hodině a půl by měli vyrazit směrem do centra Prahy. Projedou Veletržní a Bubenskou ulicí, následně zamíří na Hlávkův most, dále budou pokračovat po magistrále, odkud přejedou na Václavské náměstí. Tam je v plánu zastávka. Z Václavského náměstí by pak měly pokračovat Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k Výstavišti.

Jízda je podle organizátorů určená nejen pro majitele motocyklů Harley-Davidson, ale pro jezdce všech značek, a to třeba i na skútrech. "Spanilá jízda je každoročně obrovský zážitek, za kterým na Prague Harley Days vyráží řada motorkářů," uvedl při srpnovém představování akce organizátor Jaroslav Vavřina.

Vyjížďka zahájí druhý den Prague Harley Days. Oficiální zahájení akce bude v sobotu ve 13 hodin na hlavním pódiu umístěném opět na Křižíkově fontáně v dolní části Výstaviště. I letos je akce propojená s Burgerfestem, který desáté výročí oslavil loni.

Až do neděle se k akci připojily i české ozbrojené síly. Armáda na ní vystavuje současnou i historickou techniku. K vidění tak je třeba bojové vozidlo pěchoty Pandur, samohybná kanónová houfnice DANA, bojové vozidlo Kajman nebo raketový protiletadlový systém RBS-70. Z vojenských motocyklů jsou součástí výstavy například stroje Hradní stráže nebo historické vojenské motocykly ze zahraničí.