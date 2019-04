Praha - Celkem 32 automobilových značek včetně více než deseti českých výstavních premiér se ode dneška do neděle představuje na letňanském výstavišti v rámci přehlídky Autoshow Praha. K vidění je například nová Škoda Scala, která právě míří do prodeje, nebo crossover Kamiq. Uvedli to organizátoři akce.

Výstavu doplňuje doprovodný program zaměřený na bezpečnost silničního provozu včetně ukázkových jízd, tuning nebo vystoupení kaskadérů. Součástí výstavy jsou testovací jízdy. K vyzkoušení jsou připraveny vozy značek Peugeot, Renault, Toyota, Lexus a Tesla.

Poprvé Autoshow hostí britskou značku Lotus a její sportovní vozy. K vidění jsou i supersporty Ferrari a Lamborghini, dále Porsche nebo Bentley. Prémiové značky zastupuje například Audi, rozsáhlou expozici má Lexus a kompletní nabídku předvádí Mercedes Benz. Vedle Škody nechybí další hlavní hráči na domácím trhu jako Volkswagen, Dacia, Hyundai, Renault, Peugeot, Kia, Ford nebo Toyota.

"Pokles zájmu o naftové motory patrně zpomalí, očekáváme spíše ustálení zájmu o vznětové motory. Předpokládáme, že zákazníci budou i nadále preferovat vozidla typu SUV. Rychlejší nástup alternativních pohonů přijde až po roce 2020," uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Součástí akce je přehlídka přestaveb motocyklů Bohemian Custom, která ukazuje okolo sedmi desítek strojů.

Základní vstupné na Autoshow je 200 Kč, zlevněné 150 korun. Výstava na výstavišti v Letňanech je otevřena od 10:00 do 19:00 hodin, v neděli do 17:00 hodin.