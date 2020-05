Automobilka TPCA obnovila výrobu zastavenou kvůli koronaviru

Kolín - Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) dnes po více než dvouměsíční odstávce obnovila výrobu, kterou přerušila ve středu 18. března večer kvůli pandemii koronaviru. Dnes vyrobí asi 300 aut, plná výrobní kapacita je 900 aut. Na plnou kapacitu začne firma vyrábět v pátek, řekl ČTK mluvčí TPCA Tomáš Paroubek.

Od začátku bude TPCA vyrábět na obě dvě směny, do práce se vrátí všichni zaměstnanci. Do práce zaměstnanci přijížděli zhruba od 5:15, směna začala v 6:00. Obnovení výroby provází desítky hygienických opatření, zaměstnanci dnes projdou školením, jaká hygienická pravidla mají dodržovat.

U vstupu do závodu jsou termokamery, které monitorují teplotu zaměstnanců. Pokud kamera zaznamená u některého ze zaměstnanců možnou zvýšenou teplotu, je znovu přeměřen bezkontaktním teploměrem. Změny se dotkly i provozu městské dopravy, zastávky autobusů jsou rozdělené na příjezdy a odjezdy. O deset minut delší bude obědová pauza, stoly jsou rozmístěné s většími rozestupy.

"První, co se stane dneska ráno, když přijdou, bude všem připomenut bezpečnostní manuál, který jsme používali. Následně bude první výroba několika vozidel, zastavení, potvrzení kvality a v tomto režimu pojedou dnešní obě dvě směny. Od zítřka začneme najíždět na plný výkon," řekl Paroubek.

Do práce se dnes vrátí všech zhruba 2500 zaměstnanců, problémy nejsou ani se zahraničními dělníky. "My jsme neměli masivní vlnu cizinců, kteří by odjeli, většina jich zůstala tady včetně ukrajinských, které máme, to znamená žádné problémy neočekáváme," řekl Paroubek. V automobilce pracuje 250 až 300 zahraničních dělníků.

Firma má v tuto chvíli podle Paroubka dostatek objednávek, zajištěn je i transport vozidel do zahraničí. TPCA má zajištěné i dodávky dílů. "My jedeme v systému just-in-time, máme zásoby (dílů) na několik hodin, maximálně na den. Zásoby nejsou velké, máme potvrzeno od všech dodavatelů, že dodávky jsou zajištěné," řekl Paroubek.Zaměstnanci byli během odstávky doma nejdříve za 85 procent platu, od 1. května pak za 80 procent.

Během odstávky se v TPCA pracovalo na přípravách výroby nového modelu Yaris. "Pokračovalo se v projektových instalacích, bohužel jsme s ohledem na opatření a inženýry, které jsme potřebovali přivézt ať už z Japonska, nebo jiných zemí, nebyli schopní nainstalovat všechny technologie, které jsme plánovali v té masivní investici, kterou budeme dělat jako automobilka. Je potřeba v nich pokračovat i nadále," řekl Paroubek.

Firma 1. dubna spustila nábor nových zaměstnanců do výroby modelu Yaris, přijmout chce až 1000 zaměstnanců. Nábor se nezastavil ani během pandemie, od začátku dubna firma každý týden přijme desítky nových pracovníků. Hledá lidi jak na dělnické, tak na administrativní nebo inženýrské pozice.

V TPCA pracuje zhruba 2500 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň zaměstnavatele na Kolínsku.

Například mladoboleslavská automobilka Škoda Auto obnovila výrobu v pondělí 27. dubna, nejprve na dvě směny. Třetí směnu firma přidala o 14 dní později.