Australan Vine si v mlze dojel pro etapový triumf, Vueltu vede Evenepoel

Bilbao - První náročný horský test v šesté etapě cyklistické Vuelty zvládl nejlépe Australan Jay Vine. Šestadvacetiletý člen týmu Alpecin-Deceuninck si dojel v dešti a mlze pro životní úspěch před Belgičanem Remcem Evenepoelem, který se dostal do čela průběžného pořadí.

Na startu se dnes už neobjevil český cyklista Jan Hirt, kterého vyřadil ze závodu pozitivní test na koronavirus. Šestý muž z letošního Gira d'Italia byl v průběžném pořadí s velkou ztrátou na 167. místě. Debutant Vojtěch Řepa dnes na vítěze ztratil téměř 27 minut a celkově mu patří 107. pozice.

Vineovi vyšel v sychravém počasí útok v závěrečném stoupání na vrchol Pico Jano. Po 181 kilometrech zvítězil s náskokem 15 sekund před Evenepoelem, který vystřídal na prvním místě celkové klasifikace Francouze Rudyho Molarda. Červený dres lídra poznal během šesti etap šest různých majitelů, což se dosud na Vueltě stalo jen v roce 1958.

Evenepoel má k dobru 21 sekund na druhého Molarda, který doplatil v závěru na technické potíže. Třetí Španěl Enric Mas ztrácí 28 sekund. Vítěz předchozích tří ročníků Slovinec Primož Roglič v závěru tempu nestačil a dojel pátý minutu a 27 sekund za Vinem. Celkově je čtvrtý s minutovým mankem na Evenepoela.

"Neměl jsem nohy na vítězství, bojoval jsem až do cíle. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Dnes jsme trochu ztratili, snad taky něco získáme. Vidím, že ostatní se zlepšili, ale na to jsem žádný důkaz nepotřeboval. Nic se neděje, jdeme dál," řekl Roglič.

Vine si předloni vysloužil profesionální angažmá v belgické stáji Alpecin-Deceuninck díky úspěchu v programu akademie Zwift na virtuální cyklistické platformě a před rokem ve Španělsku debutoval na Grand Tour. Nyní se dočkal i premiérového vítězství.

"Je to neskutečné. Propásl jsem únik a měl jsem na začátku defekt. I když v týmových plánech bylo, že když se dostanu zpátky, zkusím to v tom závěrečném stoupání, je neuvěřitelné, že se mi to povedlo. Makal jsem na tom celý rok, je to splněný sen," rozplýval se Vine, který před šestou etapou ztrácel na čelo 13 minut.

Vítězství věnoval manželce. "Poslední tři nebo čtyři roky jsi dělala všechno, abys mě dotáhla až sem. Myslím, že je ten správný čas, abych teď pořídil corvettu," prohlásil australský jezdec.

Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (Bilbao - San Miguel de Aguayo, 180 km): 1. Vine (Aust./Alpecin-Deceuninck) 4:38:00, 2. Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -15, 3. Mas (Šp./Movistar) -16, 4. Ayuso (Šp./SAE Emirates) -55, 5. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 6. Sivakov (Fr./Ineos Grenadiers), 7. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers), 8. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe), 9. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers), 10. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) všichni -1:37, ...131. Řepa (ČR/Kern Pharma) -26:40. Průběžné pořadí: 1. Evenepoel 20:50:07, 2. Molard (Fr./Groupama-FDJ) -21, 3. Mas -28, 4. Roglič -1:01, 5. Ayuso -1:12, 6. Sivakov, 7. Geoghegan Hart oba -1:27, 8. Rodríguez -1:34, 9. S. Yates -1:52, 10. Almeida (Portug./SAE Emirates) -1:54, ...107. Řepa -44:10.