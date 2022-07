Atletická velmoc USA poprvé hostí MS, Češi spoléhají na oštěpaře

Eugene (USA)/Praha - Atletické mistrovství světa poprvé zavítalo do Spojených států amerických. Na ikonickém stadionu Hayward Field v Eugene, který byl pro tuto příležitost kompletně přestavěn, a závodech na silnici se od pátku představí i 24 českých atletů. Největšími nadějemi jsou oštěpaři, kteří se loni díky Jakubu Vadlejchovi a Vítězslavu Veselému postarali o jediné dvě české atletické medaile na olympijských hrách v Tokiu.

Na mistrovství světa čeká Česko na cenný kov pět let. Na šampionátu 2019 v Dauhá vyšla česká výprava poprvé v samostatné historii medailově naprázdno a od té doby se MS nekonalo. Kvůli odkladu OH způsobenému pandemií koronaviru je šampionát v Eugene o rok později, než se plánovalo.

Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka považuje odhadování šancí českých atletů za komplikované. "Mistrovství světa je velmi těžká soutěž. Už jenom dostat se na něj vyžaduje velké umění. Za každé finálové umístění budu rád. Aby byla medaile, musí se všechno sejít úplně stoprocentně. I v oštěpu, který je letos velmi silný, budou viset medaile velmi vysoko," uvedl pro svazový web při odletu do zámoří.

K favoritům patří stříbrný olympijský medailista Vadlejch, který v úvodu sezony poprvé v životě překonal devadesátimetrovou hranici a ve světových tabulkách je druhý za obhájcem titulu Andersonem Petersem z Grenady. Za 89 metrů ale v této sezoně hodili ještě další čtyři účastníci MS včetně olympijského vítěze Níradže Čopry z Indie.

Vadlejch se netají vysokými ambicemi. "Chtěl bych bojovat o medaili. Nebude to lehké. Na olympijský úspěch bych chtěl navázat velice nadstandardním výkonem, co se týče nejlepšího výkonu v sezoně. I když letos je to skoro 91 metrů, tak kdybych se k tomu co nejvíce přiblížil, tak si myslím, že by to medaili znamenalo. K medaili a ke zlatu bude potřeba hodit daleko, ale myslím si, že 88 metrů plus může klidně zlato znamenat," přemítal na letišti. Vadlejch má stříbro z MS 2017, před třemi lety v Kataru byl pátý.

Po překvapivém olympijském bronzu bude chtít znovu uspět také devětatřicetiletý Vítězslav Veselý, který v rodném Hodoníně vyhrál před Vadlejchem domácí šampionát hodem dlouhým bezmála 86 metrů. "Na mistrovství světa bych chtěl postoupit z kvalifikace. Pokusím se svézt na té vlně, na které jedu už od toho mistrovství (republiky), kdy mě to poprvé pustilo přes 80. Pak jsem v tom pokračoval, tak doufám, že to vyjde zase," řekl mistr světa z roku 2013 před tím, než vyrazil na své sedmé MS.

Velmi otevřená je soutěž oštěpařek, protože se v této sezoně nehází daleko. Vicemistryně Evropy z roku 2018 Nikola Ogrodníková se potřebuje vrátit k výkonům za 62 metrů z úvodu sezony, aby měla šanci na úspěch. Finalistka MS v Dauhá v posledních dvou startech před šampionátem nehodila ani 58 metrů. V Eugene plánovaně chybí světová rekordmanka Barbora Špotáková, která se koncentruje na evropský šampionát v Mnichově.

Šampionát stejně jako na olympijských hrách slibuje řadu hvězdných klání, při kterých mohou být v ohrožení světové rekordy. K tradičně nesledovanějším závodům budou patřit sprinty na 100 metrů. Světoví rekordmani a olympijští šampioni koulař Ryan Crouser a tyčkař Armand Duplantis budou usilovat o svůj první světový titul.

Bleskurychlé souboje se znovu dají očekávat na 400 metrů překážek. O další vylepšení vlastního světového rekordu se může pokusit olympijská vítězka Sydney McLaughlinová, která na stadionu pro MS při americkém mistrovství posunula historicky nejlepší čas na 51,41 sekundy. Poprvé v sezoně se utká s obhájkyní titulu Dalilah Muhammadovou a evropskou rekordmankou Nizozemkou Femke Bolovou, která září v Diamantové lize.

V mužském závodě bude ostře sledovaný návrat světového rekordmana a dvojnásobného mistra světa Karstena Warholma, který se zranil při vstupu do sezony na červnovém mítinku Diamantové ligy v Rabatu. Naposledy dokončil závod loni v září. Na rozdíl od něj se už letos kvalitními časy ukázali oba další medailisté z olympijského Tokia Alison dos Santos z Brazílie a Američan Rai Benjamin.

Atletické mistrovství světa v Eugene potrvá od pátku 15. do neděle 24. července. Závodit se bude ve 49 disciplínách. Chybí ruští a běloruští atleti, kteří byli kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeni z mezinárodních soutěží.