Praha - Česko se nedostatečnou podporou rozvoje akumulace energie připravuje do budoucna o miliardové příjmy z této oblasti. Tvrdí to Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ. Poukazuje přitom na odhad společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF), podle kterého by do roku 2040 měla akumulace energie přilákat celosvětové investice 620 miliard dolarů, tedy přibližně 14 bilionů korun.

"Česká republika se ochuzuje o účast na těchto příjmech a s tím spojeným technologickým rozvojem, konkurenčním postavením na globálním trhu a možností přilákat zahraniční investice například na stavbu velkých továren na baterie, jako se to daří okolním zemím střední Evropy. Zároveň tím zaostává v oblasti inovací, jejichž podpora je ve světě běžná," uvedl výkonný ředitel asociace Jan Fousek, který je zároveň členem představenstva Svazu moderní energetiky a předsedou dozorčí rady Solární asociace.

Asociace upozornila, že celosvětový výkon akumulačních zdrojů je pro rok 2040 odhadován na 942 gigawattů, v Česku přitom podle ní není v současnosti kvůli chybějící legislativě možné samostatně provozovat ani dva megawatty už existujících baterií. Podotkla, že v Německu, Velké Británii, Austrálii nebo Japonsku jsou v provozu stovky megawattů baterií - USA, Jižní Korea a Čína se blíží jednomu gigawattu.

"Jednotky megawattů už jsou například také v nedalekém Maďarsku nebo ve Finsku. Kromě těchto už instalovaných bateriových systémů existuje nespočet projektů, jejichž počet i rozsah neustále roste. Jedním z nejambicióznějších projektů se může chlubit Polsko, které plánuje do roku 2024 instalaci pěti gigawattů baterií. Přestože donedávna byla tato země známá obrovskou závislostí na uhlí, dnes začíná masivně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů a k nim nezbytnou akumulaci energie," podotkl Fousek.

Asociace připomněla, že nejpozději do letošního léta by měl být schválen takzvaný zimní energetický balíček EU, který mimo jiné přináší povinnost členských států implementovat do národních legislativ práva a povinnosti ohledně ukládání energie, která je v balíčku významně podpořena. "Nejpozději do dvou let tak bude muset být akumulace v české legislativě adekvátně upravena," uvedla manažerka AKU-BAT CZ Karolína Jelínková.

Fousek v únorovém rozhovoru s ČTK řekl, že v připravované novele energetického zákona je akumulace ukotvena nedostatečně. Mimo jiné mu vadí, že zařízení typu velkých baterií stále nemá být možné provozovat jako samostatná licencovaná energetická zařízení s vlastním připojením k přenosové soustavě. Ministerstvo průmyslu a obchodu novelu hájí, už dříve uvedlo, že akumulaci energie v ní věnuje značnou pozornost.