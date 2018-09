Historické automobily vyrazily 7. září 2018 z Českých Budějovic na start setinové rallye. Trať povede účastníky po dva dny především jižní části Jihočeského kraje. Do závodu se z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. vydalo na 140 posádek z jedenácti zemí světa.

Historické automobily vyrazily 7. září 2018 z Českých Budějovic na start setinové rallye. Trať povede účastníky po dva dny především jižní části Jihočeského kraje. Do závodu se z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. vydalo na 140 posádek z jedenácti zemí světa. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Vůz Rover 16 saloon z roku 1938 a další historické automobily vyjely v pátek z Českých Budějovic na start setinové rallye. Trať povede účastníky po dva dny především jižní částí Jihočeského kraje. Do závodu se z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. vydalo na 140 posádek z jedenácti zemí. Přes Holašovice, Český Krumlov a okolí Novohradských hor se dostanou až do Dolního Dvořiště, kde v sobotu 9. ročník rallye s názvem South Bohemia Classic končí. ČTK to řekl organizátor Pavel Kacerovský.

Vozidla jsou rozdělena do tří kategorií podle stáří. Nejstarší jsou vyrobeny do roku 1948. Další skupinu tvoří stroje vyrobené do roku 1986 a v poslední kategorii startují nejmladší automobily. Rallye se jede při plném silničním provozu. "Princip té soutěže ale není v rychlosti. Posádky mají dodržovat předem stanovený rychlostní průměr. Soutěž se jmenuje setinová rallye, protože se čas měří na setiny," uvedl Kacerovský.

Podle něj jde o největší akci svého druhu na území České republiky. Na trasu dnes vyrazily vozy značek Jaguar, Mercedes, Cadillac, Austin Healey, Ferrari, Chevrolet, Porsche, Škoda, Wolseley, Rover nebo Triumph.