Arytmiemi trpí asi tři procenta populace, odhalí ji i hodinky

Praha - Srdečními arytmiemi trpí podle odborníků asi tři procenta populace. Pomoci odhalit nebo přesně zmonitorovat je mohou i chytré hodinky, které zaznamenávají srdeční echokardiogram (EKG). Výhodou je to, že je má nositel u sebe a může si EKG sám nahrát hned při nástupu potíží. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), která klientům hradí vyhodnocení záznamu z hodinek Apple Watch přes mobilní aplikaci.

Podle kardiologa Martina Fialy z České asociace pro srdeční rytmus je nejčastější poruchou srdečního rytmu fibrilace síní. "Neohrožuje člověka okamžitě na životě, ale v dlouhodobé perspektivě snižuje výkonnost a kvalitu života," uvedl. Zvyšuje také riziko vyplavení krevní sraženiny do mozku či srdce a vznik mrtvice nebo infarktu.

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou smrti, každých šest vteřin na ni ve světě umírá jeden člověk. Jeden za čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících do 85 let prodělá mozkovou mrtvici. V Česku postihne asi 40.000 lidí ročně, kolem čtvrtiny zemře. Péče o nemocné stojí asi 40 miliard korun ročně. Postihuje zejména lidi starší 65 let.

Některé druhy arytmií jsou obtížně detekovatelné, nemají žádné příznaky. Lékař nasadí pacientovi přístroj, takzvaný EKG holter, který mu měří srdeční tep zpravidla jeden den. Často ale zrovna v ten den arytmie nepřijde.

"Oproti standardnímu EKG má jednokřivkové EKG z hodinek nejedno omezení. Proto nikdy nemůže nahradit návštěvu kardiologa. Umí nicméně upozornit na některé závažné poruchy srdečního rytmu," vysvětlil. "Pokud se člověku podaří pořídit záznam EKG v době občasných subjektivních pocitů srdečních potíží, může to být cesta k včasnému záchytu potenciálně nebezpečného onemocnění," dodal lékař.

Záznam EKG umí kromě hodinek od Apple například také přístroje Garmin. Jejich služby umí záznam i vyhodnotit. OZP nabízí svým klientům podrobnější analýzu Mezinárodního centra pro telemedicínu. Odeslat mu skrze aplikaci pojišťovny Vitakarta mohou až čtyři záznamy měsíčně.