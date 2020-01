Arriva vlaky dostane od Zlínského kraje pokutu v řádu statisíců

Zlín - Za zpoždění nebo nefungující prodej jízdenek v některých vlacích uplatní Zlínský kraj vůči společnosti Arriva vlaky sankce v řádu statisíců korun. Dopravce bude muset hejtmanství uhradit i výpadky v tržbách, které jsou příjmem kraje a jež kvůli potížím s odbavovacím systémem vznikají. Přesná částka, kterou bude kraj po Arrivě chtít, by měla být známá v únoru, řekl dnes novinářům po jednání se zástupci Arrivy hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Firma Arriva vlaky zajišťuje od 15. prosince veřejnou dopravu na několika tratích ve Zlínském kraji.

Především v prvních dnech platnosti nového jízdního řádu nabírala část spojů dopravce desítky minut zpoždění, ve vlacích chyběly české nápisy, některé vozy dokonce vůbec nevyjely. Společnost stále řeší i problémy s odbavovacím systémem. Ze smlouvy mezi krajem a Arrivou podle Čunka vyplývá, že ji v současné situaci nemůže hejtmanství vypovědět.

"Pochybení, která tam byla, nás k tomu neopravňují. Nicméně nás opravňují k tomu, že uložíme Arrivě pokutu. Pokuta jistě bude za ta pochybení v řádu statisíců a pochopitelně Arriva bude muset nahradit Zlínskému kraji mimo toto příjem, který nám neodvedla díky tomu, že cestující jezdili zdarma, protože si nemohli zakoupit jízdenku," řekl Čunek.

Generální ředitel Arriva Transport Česká republika Daniel Adamka dnes uvedl, že společnost pracuje na tom, aby se situace zlepšovala. "Zpoždění, která byla první týden, teď už nejsou a z pohledu dodržování jízdního řádu se situace stabilizuje. Co se týká odbavování v pokladnách, všechny pokladny fungují, prodávají jízdenky," řekl Adamka.

V některých vlacích Arrivy v regionu však podle něj potíže s prodejem jízdenek kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému přetrvávají. "Bohužel náš dodavatel nedodal zařízení, která jsme si objednali. Tím pádem my jsme se hned první týden provozu rozhodli vyměnit tato zařízení a objednali jsme jiná zařízení, která by nejpozději do konce měsíce, ale já doufám, že to bude už příští týden nebo ten další týden, měly být tady k dispozici a měl by být prodej zajištěn," uvedl Adamka.

Na základě smluv se Zlínským krajem obsluhuje Arriva spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Bylnicí a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.