Argentina vyzve ve čtvrtfinále MS rok a půl neporažené Nizozemsko

Lusail (Katar) - Už pošesté se na fotbalovém mistrovství světa potkají Argentina s Nizozemskem. Tentokrát se proti sobě postaví v pátečním čtvrtfinále světového šampionátu v Kataru. Jihoameričané se pokusí navázat na český tým, který jako poslední loni v červnu Nizozemce v osmifinále Eura porazil. "Oranje" od té doby pod vedením Louise van Gaala neprohráli 19 utkání za sebou. Vítěz v úterním semifinále narazí na Brazílii, nebo Chorvatsko. Utkání v Lusailu má výkop ve 20:00 SEČ.

Tradiční soupeři se na MS poprvé utkali v roce 1974, kdy Nizozemci zvítězili ve skupině 4:0. Na následujícím domácím šampionátu je ale Argentina porazila ve finále 3:1 po prodloužení a získala první z dosavadních dvou trofejí pro mistra světa. O 20 let později byli ve čtvrtfinále úspěšnější Evropané (2:1). V roce 2006 skončil vzájemný souboj ve skupině bez branek a o osm let později dospělo jejich semifinále za stavu 0:0 až do penaltového rozstřelu, v němž se radovali Argentinci.

"Nejdůležitější je, že to bude pěkné utkání mezi dvěma historickými týmy. Doufáme, že postoupíme," citovaly agentury argentinského trenéra Lionela Scaloniho.

Duel je zajímavý i tím, že se proti sobě postaví nejmladší a nejstarší kouč na turnaji. Zatímco Scalonimu je 44 let, Van Gaal je o 27 let starší. "Hrál jsem za Deportivo La Coruňa, když vedl Barcelonu. Tak si vezměte, jak je to dlouho," připomněl Scaloni přelom tisíciletí, kdy se oba potkávali ve španělské lize. "Pro fotbal toho udělal strašně moc," ocenil nizozemského kouče Scaloni.

Van Gaal vede rodnou zemi už potřetí. Jako trenér byl i u posledního zápasu s Argentinou na MS v roce 2014. "Soupeře umíme překvapit svým plánem. Před osmi lety jsme také byli lepší, (útočník Lionel) Messi na míči moc nebyl," konstatoval někdejší kouč Ajaxu Amsterodam, Bayernu Mnichov nebo Manchesteru United.

Pětatřicetiletý Messi skóroval v Kataru ve třech ze čtyř zápasů. "Jde o jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Je to pocta proti němu hrát. Není to já versus on nebo Nizozemsko versus on, ale Nizozemsko proti Argentině. Nikdo to nedokáže sám. Musíme vyrukovat s dobrým plánem," řekl nizozemský stoper a kapitán Virgil van Dijk.

Jihoameričané začali šampionát překvapivou prohrou 1:2 se Saúdskou Arábií, ale následně zdolali 2:0 Mexiko i Polsko a v osmifinále 2:1 Austrálii. Nizozemci na turnaji porazili Senegal 2:0, remizovali s Ekvádorem 1:1 a skupinu zakončili výhrou 2:0 nad pořadatelskou zemí. V boji o čtvrtfinále si poradili s USA 3:1.