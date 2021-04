Arenberger: Do června přijde do ČR 1,179 mil. dávek vakcíny navíc

Praha - Od dubna do června by mělo do ČR přijít 1,179 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. Na twitter to napsal ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Korigoval také své středeční vyjádření ve Sněmovně, že bude nutné nosit respirátory venku i v létě, pokud lidé nebudou dodržovat protiepidemická opatření.

Dodávky vakcíny od Pfizer/BioNTech navíc jsou součástí ve středu avizované dodávky 50 milionů dávek do zemí Evropské unie. Původně měly dorazit až na podzim. "Postupně tak budeme očkovat i přes 100.000 dávek denně," uvedl ministr.

Česko má podle očkovací strategie na druhé čtvrtletí objednáno 1,44 milionu dávek od Pfizer/BioNTech, 834.000 dávek od firmy Moderna, 1,8 milionu dávek od firmy AstraZeneca a 555.000 dávek od firmy Johnson & Johnson.

AstraZeneca ale dosud své dodávky do Evropy krátila. Do dubna měla dodat podle plánu 1,5 milionu dávek, podáno jich ale do středy bylo v ČR jen 290.000. Na vakcínu přitom spoléhali hlavně praktičtí lékaři, kteří ji měli aplikovat ve svých ordinacích.

Podobně očekávali také látku od firmy Johnson & Johnson, kterou navíc stačí na rozdíl od vakcín ostatních výrobců očkovat jen jednou dávkou. Její distribuce do EU ale byla pozastavena ještě před začátkem dodávek do ČR kvůli prověřování možné souvislosti s velmi vzácnými případy trombóz v USA.

Ministr se na twitteru vyjádřil také ke svému středečnímu výroku před poslanci, kdy dodržováním opatření podmiňoval léto bez roušek. "Když teď budeme zlobit, tak prostě o prázdninách budeme dál nosit respirátory, bude nám teplo, budeme nadávat, budeme mít vyrážky na obličeji a budeme nadávat na ministerstvo zdravotnictví, že to vymyslelo špatně," uvedl ve Sněmovně ministr. Dnes se na twitteru omluvil. "Omlouvám se všem za včerejšek. Léto by tak mohlo být i bez roušek venku!" napsal.