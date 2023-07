Archeologové v Turnově možná našli středověkou panskou usedlost či hostinec

Turnov (Semilsko) - Středověká panská usedlost nebo hostinec možná stál na místě budovaného silničního napojení Fučíkovy ulice na průtah v Turnově. Naznačují to výsledky archeologického průzkumu. Sídlo zaniklo po požáru v polovině 14. století, řekl ČTK ředitel muzea v Turnově a archeolog Jan Prostředník. Archeologům se v místě vykopávek podařilo nalézt pozůstatky sklepa se základy z nasucho kladených kamenů.

"Podle mohutné destrukce, kterou jsme objevili ve sklepě, je možné, že stavba mohla být i vícepatrová," uvedl Prostředník. To naznačuje, že mohlo jít o hostinec či honosnější sídlo. "Uvažuje se o tom, že to byla nějaká usedlost, která nemusela být přímo šlechtickým sídlem - to bych si nedovolil vůbec tvrdit, ale že byla v majetku některého ze šlechtických rodů, které se na Turnovsku pohybovaly. A vzhledem k tomu, že se nacházela přímo u cesty, která pokračovala dále na Hrádek nad Nisou a na Zhořelec, tak mohla mít tato usedlost poměrně velký hospodářský význam," doplnil archeolog.

Archeologové se zabývají i myšlenkou, že mohlo jít o původní osadu Vesec, neboť se vykopávky nacházejí nedaleko části Turnova zvané Vesecko. "O Vesci víme, že v průběhu středověku existoval, ale písemných pramenů není mnoho, takže jsme trošku na vodě," dodal Prostředník.

Na pomezí Turnova a Ohrazenic archeologové v rámci výstavby silnice objevili zbytky několika středověkých staveb. První byla polozemnice srubové konstrukce, což je do země zahloubený objekt. Pocházela ze 13. století, měla rozměry pět krát pět metrů a postavená byla dřív než je první písemná zmínka o Turnovu, která pochází z roku 1272. V bezprostřední blízkosti polozemnice nalezli archeologové i kruhovou pec o metrovém průměru, která zřejmě sloužila k pečení chleba.

Sklep byl od těchto staveb vzdálený několik metrů a vznikl patrně později než polozemnice. Mezi nejzajímavější nalezené artefakty v něm patří dvě mince a zásobní nádoba. Podle Prostředníka ale budou schopni k nim říci něco bližšího až po dalších expertizách.

Naopak zkoumat archeologové nebudou pozůstatky další stavby, jde o zborcenou stěnu dalšího domu. "To necháme našim následovníkům, protože předpokládám, že ti budou moci z nich získat podstatně více informací, než umíme dneska. Pokud to porovnám s archeologií dejme tomu před 50 lety, neřkuli před sto lety, tak rozdíl je skutečně kosmický. Protože dneska jsme sice schopni využívat výdobytků přírodovědných analýz ve velkém měřítku, ale i tak si myslím, že je to jenom v plenkách," dodal ředitel muzea.

Práce na propojení průtahu Turnovem a Fučíkovy ulice za 29 milionů korun začaly letos v červnu a potrvají do začátku příštího roku. Jde o společnou investici státního Ředitelství silnic a dálnic ČR a Turnova, který zaplatí zhruba desetinu nákladů. Radnice si od toho slibuje, že ubude kamionů a tranzitní dopravy ve frekventované Nádražní ulici, což by mělo pomoci i okolním obcím.