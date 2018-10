Ostrava - Skupina ArcelorMittal musí bývalým minoritním akcionářům, které před osmi lety vytěsnila z podniku ArcelorMittal Ostrava (AMO), doplatit 743 korun za každou akcii. Firma akcionářům vyplácela 4000 korun za akcii, s čímž drobní akcionáři nesouhlasili a podali hromadnou žalobu. Vrchní soud v Olomouci nyní potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který menšinovým akcionářům přiznal vyšší částku. ČTK to dnes řekl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. Rozhodnutí je pravomocné, firma proti němu ale může podat dovolání.

Firma měla v roce 2010 přes 14.000 menšinových akcionářů, vyplácelo se jim celkem více než 1,7 miliardy korun. Jejich vytěsnění schválil na valné hromadě v červnu 2010 hlavní vlastník ArcelorMittal Holdings AG, kterému v té době patřilo 96,43 procenta akcií podniku. Jako protiplnění při výkupu cenných papírů navrhl cenu 4000 korun na základě znaleckého posudku společnosti PricewaterHouseCoopers ČR. Hodnotu ostravské huti tím ocenil na 49,2 miliardy korun.

Drobní akcionáři s tím nesouhlasili a požadovali dorovnání ceny nejméně na 7000 korun. "Byť to není úplně to, co jsme si představovali, už jsme se s tím po osmi letech smířili a bereme i to, co nám dávají. Hlavně, aby už to bylo definitivní," řekl ČTK k rozhodnutí soudu jeden z bývalých minoritních akcionářů AMO Petr Uvíra.

Firma má povinnost lidem peníze vyplatit hned. Pokud se ale dovolá a Nejvyšší soud by rozhodl v neprospěch akcionářů, mohlo by se podle Uvíry stát, že by ArcelorMittal chtěl po lidech peníze po letech vrátit i s úroky.

"Jestli se dovolají k Nejvyššímu soudu, tak bych chtěl, ať o tom soud rozhodne rychle, během roku nebo měsíců, pokud to bude možné. Aby lidé, kterých je opravdu hodně, měli jistotu, že s těmi penězi můžou naložit, jak potřebují," řekl Uvíra.

Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková řekla, že povinnost doplacení uvedeného rozdílu leží na hlavním žalovaném, na původním akcionáři, který rozhodl o vytěsnění, tedy na ArcelorMittal Holdings AG. "Ostravská huť se jen z důvodu účasti v řízení bude podílet na nákladech řízení ve výši jedné poloviny. Písemné rozhodnutí nám soudem ještě nebylo doručeno. Po jeho doručení obratem uhradíme naši část nákladů řízení. Výplata protiplnění je již však na skupině ArcelorMittal," uvedla mluvčí.

ArcelorMittal patřící indickému miliardáři Lakšmímu Mittalovi v současnosti svou ostravskou huť prodává. Chce koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a tak se musí podle podmínek Evropské komise některých podniků zbavit, aby neměl příliš velký podíl na evropském trhu.

ArcelorMittal minulý týden oznámil, že novým vlastníkem ostravského podniku by se měla stát britská firma Liberty House patřící do indické skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance indického podnikatele Sandžíva Gupty. Podmínkou pro uzavření transakce je dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s místními odborovými organizacemi a Evropskou odborovou radou ArcelorMittal.