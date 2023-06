Antimonopolní úřad schválil tendr na taxislužbu na letišti

Praha - Antimonopolní úřad schválil tendr na taxislužbu na pražském letišti, který na konci loňského roku vyhrála společnost Uber. Rozhodnutí není pravomocné a společnost Tick Tack, která návrh na přezkoumání podala, může do 15 dnů od rozhodnutí podat rozklad. ČTK to sdělil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda. Původně měla společnost Uber jezdit na letišti od února, kvůli námitkám k soutěži se termín změnil na 1. května. Poté však věc začal zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vyjádření zástupců Tick Tack ČTK shání.

"Úřad ve středu zamítl návrh společnosti Tick Tack, neboť v postupu zadavatele neshledal důvody pro uložení nápravného opatření. V některých částech bylo řízení zastaveno, neboť daným částem návrhu nepředcházely řádně podané námitky. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad," uvedl Švanda. Dokud nebude rozhodnutí pravomocné, Letiště Praha nemůže se společností Uber uzavřít smlouvu.

Pokud společnost Tick Tack nepodá rozklad do 15 dnů, nabyde rozhodnutí právní moci a bude možné podepsat smlouvu. "Jestliže rozklad bude podán, pak bude následovat druhostupňové řízení, u něho je nutno počítat s délkou nejméně dvou měsíců," dodal Švanda.

"Jsme rádi, že antimonopolní úřad prozatím nepravomocně potvrdil, že Letiště Praha nastavilo parametry koncesního řízení v souladu se zákonem. Stejně tak probíhal i výběr vítězného uchazeče, kterým je společnost Uber. S přípravou zahájení činnosti nového poskytovatele taxislužby budeme moct začít nejdříve, až bude v této věci pravomocně rozhodnuto," uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Firmu Tick Tack koupila v roce 2018 společnost Taxi Praha. Právě ta zajišťovala taxislužby na letišti spolu s firmou Fix od roku 2016. V květnu letošního roku uvedla Divíšková, že dokud se situace kolem tendru nevyřeší, taxislužby na letišti bude provozovat společnost Tick Tack ze skupiny Taxi Praha.

Jednou ze základních podmínek aktuálního tendru je povinnost provozovatele stanovit před každou jízdou konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software. Výsledná cena jízdného pak nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě. Provozovatel rovněž musí garantovat požadovanou kvalitu služeb a bezpečnosti, vozový park ve stáří maximálně do tří let, reprezentativní chování řidičů, kteří by měli mít alespoň základní znalost angličtiny a plynulou češtinu. Platba bude vždy možná i bezhotovostně. Provozovatel také bude muset udržovat dostatečný počet dostupných vozů na letišti podle aktuální poptávky a zajistit i vozy pro handicapované cestující nebo rodiny s dětmi.