ANO chce změnit dávku rodinám 5000 Kč na pravidelnou do konce roku

Praha - Příspěvek 5000 korun na dítě rodinám s loňským příjmem do milionu korun hrubého, jak ho ve středu schválila vláda, má opoziční hnutí ANO za nedostatečný. Rodiny by ho měly podle předsedy Andreje Babiše dostávat každý měsíc do konce roku a vztahovat by se měl i na studující do 26 let. Uvedl to na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí, dávku označil za směšnou. Poslanec ANO Aleš Juchelka doplnil, že zákonodárci hnutí budou hlasovat pro pomoc rodinám, nesouhlasí ale s rychlým projednáním návrhu Sněmovnou kvůli tomu, aby mohli uplatnit svoje pozměňovací návrhy. Podle místopředsedy poslaneckého klubu vládní ODS Jana Bauera by návrh ANO vedl Česko k bankrotu.

Podle vládního zákona má být příspěvek 5000 korun na děti, kterým nebude 1. srpna ještě 18 let. Domácnosti, které pobírají dětské přídavky, by měly podporu získat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče o ni budou žádat.

"Podporujeme těch pět tisíc, ať to má jakoukoli formu, protože vždycky to jako pomoc rodinám stojí za to," uvedl Juchelka. Návrh by bylo ale podle ANO možné projednat rychle s maximálním zkrácením lhůt i s pozměňovacími návrhy. Chce prosadit hlavní dva pozměňovací návrhy, věk dětí a mladistvých s nárokem do 26 let a změnu jednorázového příspěvku na pravidelný do konce roku. Navrhnout chce hnutí podle Juchelky i úpravu návrhu o ustanovení týkající se dětí ve střídavé péči rodičů.

Ministerstvo práce uvedlo, že podle vládního návrhu by na příspěvek mělo mít nárok asi 1,56 milionu dětí. Výdaje by měly činit 7,8 miliardy. V Česku jsou zhruba dva miliony dětí do 18 let. Na vysokých školách v denním studiu podle údajů ministerstva školství studovalo na konci ledna 241.800 mladých, z toho kolem 15.000 na soukromých školách. Politici ANO mluvili už dřív o tom, že by dávka měla být plošná. Pokud by byla pro všechny děti a studenty do 26 let, měsíční výdaje by mohly podle propočtu ČTK činit přes 11 miliard korun. Kdyby se příspěvek pobíral každý měsíc třeba od srpna, bylo by na něj do konce roku na pět měsíců potřeba přes 56 miliard korun. Je to zhruba tolik, kolik má resort práce letos za celý rok vydat dohromady na rodičovské, dětské přídavky, příspěvky na bydlení, porodné, pohřebné a všechny pěstounské dávky.

Podle šéfky klubu ANO a exministryně financí Aleny Schillerové má vláda díky příjmům rozpočtu prostor, jak přispět domácnostem i firmám. Uvedla, že o formě projednávání návrhu jedná s koaličními politiky a je možné, že vládní strany od požadavku na legislativní nouzi ustoupí.

Politici vládní ODS mluví o populismu hnutí ANO a poukazují na zadluženost Česka. "Nápad dávat rodinám do konce roku 2022 každý měsíc 5000 na každé nezaopatřené dítě by Českou republiku v případě realizace přivedl k bankrotu," uvedl Bauer. Podle něj se nynější vláda snaží pomáhat cíleně.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek ale kritizují. Podle nich je dávka, jak ji navrhuje vláda, příliš plošná. Dostanou ji i rodiny, které ji nepotřebují. Odborníci doporučují navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení a rozšíření okruhu jejich příjemců. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů pětikoalice před podzimními volbami.