Praha - Koaliční strany dnes budou jednat o podobě státního rozpočtu na rok 2020. Zástupci hnutí ANO a ČSSD se budou odpoledne po jednání vlády zabývat také stavebním zákonem nebo zálohovaným výživným. Na stůl by se mohlo vrátit rovněž zavedení bezplatných obědů ve školách. Koaliční politici by měli debatovat i o případu možného ovlivňování tendru na provozovatele dálničního mýtného.

O rozpočtu na příští rok koalice jednala už na začátku února. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tehdy navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Minulý týden pak Schillerová jednala o možných úsporách a struktuře rozpočtu s jednotlivými ministry za ANO a také s vicepremiérem, ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Ministři za hnutí ANO vesměs navrhují úspory sedm až deset procent z provozních či personálních nákladů, někteří zvažují rušení části agend nebo omezení problémových drobných investic. Hamáček chce prozatím se Schillerovou o rozpočtu nadále jednat sám za všechny ministry za ČSSD.

Tématem jednání by mohl být také nový stavební zákon, který by měl podle ministerstva pro místní rozvoj výrazně zkrátit povolovací řízení u staveb. Resort obdržel od ostatních úřadů přes 1600 připomínek, vypořádat je chce do konce března.

Plánovaným bodem jednání koaličních partnerů je zálohované výživné, které slibuje vláda v programovém prohlášení. Uvádí v něm, že prosadí zákonnou úpravu, podle které by výživné za jasných podmínek poskytoval stát.

Ohledně mýta chce ČSSD podrobnější vysvětlení role místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, když jednal s dosavadním provozovatelem, firmou Kapsch, a s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Záležitost prověřuje policie.