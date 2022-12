Ani 30 let od rozdělení není mezi Čechy a Slováky v populární hudbě hranice

Praha - Ani 30 let od rozdělení Československa neexistuje mezi českými a slovenskými muzikanty v populární hudbě hranice. Slováci v českých hudebních kruzích nejsou považováni za cizince. V rádiích zaměřených na tuzemskou tvorbu často znějí slovenské písně a Slováci se na rozdíl od jiných cizinců nezdráhají přijímat honoráře v českých korunách. Běžná je účast slovenských umělců na různých festivalech i společné projekty hudebníků obou zemí.

Například hudební festival Benátská!, který se uskuteční 27. až 30. července příštího roku v libereckém areálu Vesec, opět po sedmi letech otevře slovenský večer. Na zahajovacím večeru se diváci mohou těšit na Vaša Patejdla s kapelou, Petra Nagye a Indigo nebo Richarda Müllera. Závěr večera bude patřit skupině No Name. "V minulosti jsme několikrát věnovali jeden večer jenom slovenským hudebníkům a vždy to mělo velkou diváckou odezvu. Chceme se k této tradici vrátit," uvedl jeden ze spoluorganizátorů Petr Pečený. Se slovenskými muzikanty počítá také třídenní festival Votvírák zaměřený výhradně na českou a slovenskou hudební scénu, který se uskuteční 16. až 18. června na letišti Boží Dar ve středočeských Milovicích.

Punkrocková skupina Inekafe na konci letošního roku přišla s projektem Made in Czechoslovakia, albem s převzatými písněmi z československé hudební scény. Nové úpravy se mimo jiné dočkaly hity Vymyslená kapely Elán nebo Holky z naší školky dvojice Stanislav Hložek a Petr Kotvald. "Je super, že moje čeština prošla u našich českých bratrů poměrně bez připomínek. Ani jeden negativní komentář, spíše pochvala. Je to pro mě dost satisfakce, snažili jsme se...," konstatoval Vratko Rohoň, frontman skupiny Inekafe, která spolu s No Name a Horkýže Slíže patří k častým návštěvníkům v České republice.

Do Česka se příští rok 23. září chystá i jedna z nejpopulárnějších slovenských hiphopových skupin Kontrafakt. Připravila svoji dosud největší show, kterou představí v pražské O2 areně. Rozpočet akce se podle pořadatelů pohybuje v desítkách milionů korun.

Také v tomto roce pokračovaly různé spolupráce českých a slovenských hudebníků. Třeba kapela Čechomor se slovenskými Kandráčovci podnikla společné turné se zastávkami v Českém Krumlově, Dolní Lomné, Starém Hrozenkově a Telči, které navštívilo téměř 20.000 lidí. Z posledního vystoupení vznikla nahrávka s názvem Čechomor + Kandráčovci = Kandráčomor. Zpěvák a skladatel Richard Müller na svém novém albu Čierna labuť biela vrana, které vyšlo v polovině října, spolupracoval s českým skladatelem Ondřejem Gregorem Brzobohatým.

"V podstatě se nic nezměnilo, zůstali jsme spolu v Evropské unii a já žádnou hranici necítím," konstatoval před časem autor muzikálů, skladatel, zpěvák a klávesista skupiny Elán Vašo Patejdl.

Slovenská kapela No Name před lety demonstrovala svůj vztah k bývalému Československu společnou písní s českými Chinaski Ná, ná, náá. Text od Igora Timka pojednává o tom, že Češi a Slováci pořád patří k sobě. "Vnímám rozdělení ze dvou pohledů. Ten první je ekonomicko-politický, a to jsem rád, že jsme od sebe, protože každý má svoji ekonomiku, své politiky a svoje hádky, vlády a dálnice. Druhý pohled je kulturní, a tam hranice neexistují," řekl ČTK před časem Timko.

Jednání o rozdělení země, která vedli předseda české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar, se uskutečnila 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat. V písemné podobě dohodu o rozdělení federace podepsali 26. srpna 1992. Československo zaniklo po 74 letech od svého založení uplynutím 31. prosince 1992, kdy zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika. Česká republika a Slovenská republika se tak 1. ledna 1993 staly jejími nástupnickými státy a samostatnými subjekty mezinárodního práva.