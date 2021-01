Analýza zavedení povinných respirátorů vznikne během týdne

Praha - Skupina vedená hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou během nadcházejícího týdne vypracuje analýzu, zda je v Česku možné zavést povinnost užívání respirátorů třídy FFP2 na rizikových místech, a to s ohledem ke kupní síle občanů. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Z pohledu zdravotního je podle ministra doporučení používat vyšší ochranu v místech s větším počtem lidí na místě vzhledem k riziku šíření nakažlivější mutace koronaviru nového typu.

Vláda zavedení povinnosti zvažuje po vzoru Německa a Rakouska. V pátek o ní nerozhodla. Podle Blatného chce, aby případné stejné opatření v Česku neznamenalo pro občany finanční zátěž.

Povinnost respirátorů FFP2 v MHD a obchodech řeší také Ústřední krizový štáb. Podle jeho šéfa Jana Hamáčka (ČSSD) by respirátory neměly být povinné, ale nejprve by mělo zaznít důrazné doporučení nosit respirátor tam, kde se potkává hodně lidí. Vláda ale podle něj musí zajistit dostupnost respirátorů, třeba snížením DPH, regulací ceny nebo poukazy pro nízkopříjmové občany. DPH na respirátory podléhá nejvyšší, 21procentní sazbě.

Podle analytiků by zavedení povinného nošení respirátorů FFP2 v MHD a obchodech při jejich současných cenách znamenalo pro české domácnosti měsíční několikatisícové výdaje. Někteří hovoří o výdaji až 9000 korun měsíčně. Pětinu rodin by to podle nich mohlo uvrhnout do existenčních problémů. Podle části expertů přitom správné nošení textilních roušek brání viru srovnatelně s respirátorem či továrně vyráběnou papírovou chirurgickou rouškou.

Poptávka po respirátorech třídy FFP2 s nanovlákennou membránou byla ve středu, kdy se objevily první zmínky o možném zavedení povinnosti, rekordní. Překonána byla i dosud nejvyšší denní poptávka z poloviny září. Podle srovnávače cen Heureka.cz lze na internetu koupit nejlevnější jednorázový respirátor FFP2 zhruba za deset korun.