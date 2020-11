Analýza: V Praze vzniká nejvíce bytů za dekádu, ceny i tak rostou

Praha - V Praze se v září stavělo nebo bylo letos dokončeno 137 developerských projektů, ve kterých vznikne 14.450 bytů. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracoval městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Podle institutu město zažívá největší výstavbu za poslední dekádu. Ceny nicméně stále rostou, podle dat institutu byla v září průměrná cena volného bytu v projektech 95.904 korun za metr čtvereční, tedy meziročně asi o 10.000 korun více.

Institut analýzu provádí každoročně od roku 2009 a vychází z vlastního monitoringu stavebního trhu na základě veřejně dostupných informací. Zařazeny jsou projekty, které se staví nebo byly letos dokončeny a ve kterých vzniká alespoň deset bytů. Kromě toho vznikají další byty rekonstrukcemi nebo přístavbami, ty však analýza nezahrnuje.

Podle analýzy bude v zařazených projektech letos dokončeno 4788 bytů, v příštím roce 4293 a v roce 2022 to bude 4510 jednotek. Celkově se tak dá podle dokumentu očekávat, že v metropoli letos a příští rok vznikne 5500 až 6000 bytů, v případě roku 2022 by to mohlo být i výrazně přes 6000. "Ve vztahu k naplnění tohoto odhadu bude ale záležet i na tom, do jaké míry se projeví dopady stávající koronavirové pandemie a očekávané hospodářské recese," upozornili autoři analýzy.

Dokument dále uvádí, že meziročně se počet aktuálních projektů zvýšil ze 133 na 137 a počet vznikajících bytů vzrostl o devět procent. "V letošním roce byl zaznamenán dokonce nejvyšší počet aktuálních developerských projektů od roku 2009. A to samé platí i o počtu bytů, který v rámci těchto projektů vzniká," uvedli autoři. Nejvíce bytů se stavělo stejně jako loni v Praze 5.

"Ačkoliv se v roce 2020 navýšila celková výstavba a rovněž i počet volných bytů, tak vývoj cen nových bytů nedoznal žádných zřetelnějších změn a stále má výrazně růstovou tendenci," píše se dále v analýze. Průměrný byt stál loni v září podle ceníků firem asi 7,3 milionu korun, letos to bylo už zhruba 8,5 milionu. Průměrná cena bytu podle autorů odpovídá 16,5násobku hrubé roční mzdy průměrně vydělávajícího pražského zaměstnance. "Lze tak konstatovat, že stávající ceny nových bytů jsou již mimo příjmové možnosti běžně vydělávajících Pražanů," uvádí analýza.

Asi dvě třetiny bytů v projektech již byla podle analýzy prodána, volných jich bylo v září 4774. Průměrná velikost jednotek byla 76,8 metru čtverečních bez balkonů, lodžií a teras, medián pak 70,8 metru. Nejvíce volných bytů bylo v září na prodej s dispozicí 2+kk a 2+1, a to 41 procent z celkového počtu. Těchto bytů také developeři staví nejvíce.