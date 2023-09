Analytik: Ceny komodit na trzích letos spíše klesaly, index je v minusu pět pct

Praha - Ceny komodit na světových trzích letos do konce srpna spíše klesaly, nejvíce zlevnily plyn a elektřina. Naopak výrazně zdražilo zlato, cukr, více než na počátku roku stojí už i ropa. ČTK to řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Komoditní index agentury Bloomberg je od počátku roku v minusu pět procent.

"Komoditní trhy v posledních týdnech stagnovaly a od počátku roku se tak stále drží ve ztrátě," uvedl Tyleček. Energie ztrácely celou první polovinu roku, v průběhu léta však tyto ztráty výrazně korigovaly a přehouply se do zisku.

Cena severomořské ropy Brent vzrostla letos o 1,9 procenta. Texaský ropný benchmark WTI vzrostl o 5,1 procenta. Cena ropy v posledních měsících pozitivně reagovala na omezování nabídky ze strany OPEC+ a na druhé straně rekordní globální poptávku. Na cenu ropy reagovaly také velkoobchodní i maloobchodní ceny paliv. Nafta je ve srovnání s počátkem roku dražší o 0,35 Kč na litr a benzin o 3,59 Kč na litr.

Cena plynu klesala zvláště v prvních měsících roku a od jara už je relativně stabilní. Od počátku roku cena měsíčního kontraktu v Rotterdamu klesá o 51 procent. Cena kontraktu na rok 2024, který je zásadní pro vývoj cen pro konečné spotřebitele v ČR, klesá od počátku roku o 42 procent. Elektřina se obchoduje v podobném trendu. Cena ročního kontraktu letos klesá o 46 procent. Cena uhlí v Rotterdamu s dodáním v tomto roce letos ztrácí 31 procent.

Cena mědi v srpnu mírně klesala a od počátku roku roste o 0,6 procenta. Cena hliníku šla v poslední době ruku v ruce s mědí, jeho vývoj je však celoročně negativní. Ztráty dosahují na 7,2 procenta. Cena stříbra letos přidává 2,8 procenta a v posledních týdnech měla tendenci k poklesu.

Z nejvíce obchodovaných kovů nejvíce roste zlato. Žlutý kov přidává 6,6 procenta. Stříbro letos mírně posílilo o dvě procenta, doplnil analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba. Platina letos propadla o deset procent. Další technický drahý kov, palladium, zažil ještě větší pád. Jeho cena klesla o 31,3 procenta.

Nižší poptávka po stavebních materiálech vedla v tomto roce k poklesu cen. Primárním impulsem je ochlazení ve stavebnictví. Nejvýraznější je pokles hutních materiálů, které v tomto roce s několika výjimkami klesají o více než třetinu. O pětinu se snížily ceny betonových výrobků.

Klesají také ceny palivového dřeva. Krátce před začátkem topné sezony jsou ceny meziročně nižší přibližně o desetinu. Ovšem cena naštípaného palivového dřeva je vyšší než před rokem, a to i přes relativně nízkou poptávku.

Ze zemědělských komodit nejvyššího růstu dosahuje cukr. Jeho cena v New Yorku letos přidává 25,7 procenta. Cena kávy v New Yorku klesá o 8,7 procenta. Do výrazných ztrát se letos noří kukuřice. Její cena klesá o 31,9 procenta. Propad zaznamenává také pšenice, o 27,7 procenta. Negativní vývoj cen obilovin je důsledkem letošní bohaté úrody a dosud relativně úspěšného řešení exportů ukrajinského obilí, vysvětlil Tyleček.