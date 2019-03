Praha - Výsledky energetické společnosti ČEZ se loni propadly na pomyslné dno, letošek přinese jejich zlepšení. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Z odhadů 14 analytiků vyplývá, že firma vykáže za rok 2018 čistý zisk 12,4 miliardy korun při tržbách 179,9 miliardy korun. V předloňském roce utržil ČEZ 201,9 miliardy korun, čistý zisk činil 19 miliard korun. Výsledky za loňský rok oznámí firma v úterý.

Analytici očekávají, že společnost nicméně splní finanční cíle, které si pro loňský rok stanovila. ČEZ v listopadu snížil celoroční cíl provozního zisku EBITDA z 51 až 53 miliard korun na 50 až 51 miliard korun. Na druhé straně ale zvýšil výhled očekávaného čistého zisku za rok 2018 očištěného o mimořádné vlivy z 12 až 14 miliard korun na 13 až 14 miliard korun.

"Očekáváme, že ČEZ své cíle pro rok 2018 splní. Pokud nedojde ve výsledcích k podstatným výkyvům na jednu nebo druhou stranu, nečekáme, že samotná čísla budou mít vliv na obchodování. Z našeho pohledu bude nejdůležitější projekce vedení ČEZ na tento rok a zveřejnění cen prodejů elektřiny na další roky," uvedl analytik J&T Banky Bohumil Trampota.

Analytik Komerční banky Miroslav Frayer míní, že EBITDA firmy by se letos mohla pohybovat v pásmu 57 až 59 miliard korun a očištěný čistý zisk v rozmezí 16 až 18 miliard korun. V podobné výši odhaduje letošní výsledky ČEZ analytik Fio banky Jan Raška. "Předpokládám pod vlivem výraznějšího růstu cen silové elektřiny významné zlepšení ziskovosti s EBITDA poblíž 58 miliard korun a očištěným čistým ziskem přibližujícím se 18 miliardám korun," uvedl Raška.

Frayer doplnil, že podstatné budou také informace o dividendové politice firmy. "Ta v současnosti mluví o dividendovém výplatním poměru v pásmu 60 až 100 procent. My čekáme dividendu na úrovni 27 korun na akcii. Vyšší výplata by znamenala distribuci části nerozděleného zisku z minulých let," uvedl. V posledních dvou letech vyplatil ČEZ akcionářům dividendu 33 korun za akcii před zdaněním.

V podobné výši jako Frayer předpokládá dividendu z loňského zisku také Trampota, zveřejnění jejího návrhu v úterý ale neočekává. "Návrh vedení čekáme nejpozději měsíc před konáním valné hromady, pravděpodobně v dubnu nebo květnu," dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě společnosti tak