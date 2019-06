Analytici: Stavebnictví letos vzroste o čtyři až šest procent

Praha - České stavebnictví letos vzroste o čtyři až šest procent. Potáhne ho hlavně výstavba dopravní infrastruktury financovaná z evropských dotací. Brzdou bude naopak nedostatek pracovní síly. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. Podle údajů ČSÚ stavebnictví v dubnu vzrostlo o 8,9 procenta. Za první čtyři měsíce stouplo v souhrnu o 4,5 procenta.

"Tuzemské stavebnictví navazuje v letošním roce na svůj růst z loňského roku a dubnová čísla to plně potvrzují. Stavební produkce by mohla růst i výrazněji, neboť poptávka je silná. Umocňuje ji čerpání peněz z evropských fondů, které kvůli konci programového období zesiluje. Evropské peníze zhusta míří právě na stavební projekty, zejména infrastrukturního rázu," uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Pro letošek odhaduje růst stavebnictví o 6,5 procenta. Loni české stavebnictví vzrostlo o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška je hlavním problémem v oboru nedostatek pracovních sil. "Zaměstnanost sektoru přes jeho boom jen stagnuje. Firmy se aspoň snaží zajistit pracovní sílu nabíráním kmenových zaměstnanců z těch, kteří dříve pracovali jako živnostníci. Předpokládám, že dostupnost pracovních sil bude hlavní brzdou rychlejšího růstu stavební produkce," doplnil Sobíšek. Letos očekává růst stavebnictví o pět procent.

Podle analytičky Komerční banky Jany Steckerové se s teplým počasím opět rozjelo budování silniční a železniční infrastruktury. "Česká republika to potřebuje. V kvalitě silniční sítě podle Světové banky totiž zaujímá až 25. místo ze zemí EU. Přestože peněz z evropských fondů teče do budování infrastruktury relativně hodně, délka vybudovaných dálnic a silnic první třídy vzrostla za posledních deset let pouze o necelých deset procent," sdělila Steckerová. Letos podle ní stavebnictví přidá 4,3 procenta.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza doplnil, že letošní vývoj je navzdory lednovému propadu o 12,6 procenta potěšitelný. "Informace o vzrůstu hodnoty zadaných i vypsaných veřejných zakázek je spolu s velkou zásobou rozdělaných staveb dobrým signálem pro vývoj stavební výroby v období vstupu do hlavní stavební sezony," dodal Nouza.

Podle údajů společnosti IS vzrostl objem zadaných veřejných zakázek ve stavebnictví letos do konce dubna meziročně o 5,3 procenta na 67,9 miliardy korun. Hodnota nově vypsaných zakázek meziročně stoupla o 18,3 procenta na 49,4 miliardy korun.