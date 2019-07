Analytici: Nezaměstnanost v červnu zůstane na minimu 2,6 procenta

Praha - Nezaměstnanost v červnu zůstala na květnových 2,6 procenta a zůstala tak na minimu, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. Na pokles budou sice působit pokračující sezonní práce v zemědělství a stavebnictví, ale volní lidé na pracovním trhu již nejsou. Úřad práce ČR zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červen v úterý 9. července.

"Podíl nezaměstnaných zřejmě zůstal v červnu beze změny na 2,6 procenta," řekl ČTK analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Zajímavé podle něj bude to, zda počet nezaměstnaných přece jen o něco neklesne, čímž by se mohl dostat poprvé v historii pod hranici 200.000. Rovněž analytik Komerční banky Viktor Zeisel očekává nezaměstnanost 2,6 procenta. I dnešní data potvrzují, že ekonomika na tom není tak zle, jak to vypadá podle nálady, dodal.

Zopakování květnových 2,6 procenta předpokládá i analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková. Trh práce nadále zůstane velmi utažený vzhledem ke zvýšené poptávce po pracovní síle především ve stavebnictví a v zemědělství. V červnu tradičně bývá nejnižší podíl nezaměstnaných v rámci celého roku. "Ovšem tento rok je trh práce již vysátý a každý, kdo se chtěl zapojit do pracovního procesu, tak již učinil. Není tedy prostor pro další pokles," podotkla.

Analytik ČSOB Petr Dufek odhaduje pokles míry nezaměstnanosti na 2,5 procenta. Důvodem je podle něj pokračující nájezd sezonních prací v zemědělství a v některých službách. V ekonomice panuje maximální zaměstnanost tuzemců i rekordní zaměstnanost cizinců a stále lidé chybí. Navzdory faktu, že část průmyslu už propouští, a to jak z důvodu zavádění nových technologií, tak částečně pod tlakem slabších zakázek. Tentokrát však bude mnohem zajímavější statistika volných pracovních míst. Jejich poslední vývoj totiž se zpomalováním ekonomiky naznačuje jasný obrat na trhu práce, upozornil.