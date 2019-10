Analytici: Johnsonova dohoda je ekonomicky horší než ta od Mayové

Londýn - Nová dohoda o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie sjednaná premiérem Borisem Johnsonem je podle analytiků pro růst britské ekonomiky méně příznivá než dohoda jeho předchůdkyně Theresy Mayové. Uvedla to agentura Bloomberg.

"V dlouhodobém horizontu bude růst mnohem pomalejší ve srovnání se setrváním v EU a výrazně slabší než za podmínek sjednaných Mayovou," uvedli ve své analýze Dan Hanson a Jamie Rush ze společnosti Bloomberg Economics.

Analýza v případě Johnsonovy dohody dlouhodobý růst odhaduje na méně než 1,5 procenta ročně. V případě dohody sjednané Mayovou by růst podle analýzy činil 1,7 procenta a při setrvání v EU 1,9 procenta.

Podle agentury Reuters směřuje Johnsonova dohoda ve srovnání s dohodou Mayové k menšímu regulačnímu propojení s EU a k větším obchodním bariérám. "Je to z hlediska ekonomického dopadu mnohem škodlivější než brexitová dohoda Theresy Mayové," uvedl Anand Menon, ředitel institutu The UK in a Changing Europe.

Dosažení nové brexitové dohody dnes oznámili Johnson a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Není ale jisté, zda dohodu schválí britští zákonodárci, kteří o ní budou hlasovat v sobotu. Britská opozice i severoirští spojenci menšinové vlády premiéra Johnsona už dali najevo, že dohodu nepodpoří. Předchozí dohodu dojednanou bývalou premiérkou Mayovou britští poslanci třikrát odmítli.