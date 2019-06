Analytici: Hlavní vlnu zdražování energií mají Češi za sebou

Praha - Hlavní vlnu zdražování elektřiny a plynu způsobenou loňským strmým růstem velkoobchodních cen mají české domácnosti za sebou. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Pokles cen ve zbytku roku ani v roce 2020 ale neočekávají, počítají se stagnací nebo s dalším nárůstem cen, který už by ale měl být mírnější. V posledních měsících zdražili prakticky všichni dodavatelé. Analytici už dříve odhadli, že během roku 2019 mohou některým lidem vzrůst meziročně náklady na energie až o několik tisíc korun ročně.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor upozornil, že vývoj burzovních cen se po ´divokém´ druhém pololetí 2018 v dosavadním průběhu tohoto roku uklidnil a částečně korigoval, u plynu dokonce výrazně. "Nicméně dodavatelé ještě zdaleka nestačili promítnout celkový nárůst do svých koncových cen. Děje se to vždy se zpožděním a postupně, to je ostatně i v zájmu zákazníků. Další zdražování je ale u elektřiny nevyhnutelné, u plynu tu nutnost nevidím," uvedl.

Hlavním důvodem růstu cen elektřiny bylo podle něj prudké zdražení emisních povolenek. "V tomto směru nečekám, že by se cena povolenek vrátila ke svým nízkým hodnotám. Ceny plynu tím netrpí - příznivě působí dobrá diverzifikace a dostatečná nabídka na trhu," dodal Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2020, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, činí aktuálně asi 51 eur (1320 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziroční nárůst je zhruba čtvrtinový. Od začátku loňského září stagnuje cena kolem 50 eur. Loni byl meziroční růst často i více než než poloviční. Cena plynu se od začátku loňského léta pohybuje kolem 20 eur (517 Kč) za MWh.

"Na konci loňského roku ceny na burze dosahovaly svého dlouholetého maxima. To se následně projevilo v očekávaném zdražení jednotlivých dodavatelů. Během letošních pěti měsíců zdražila své produkty většina významných dodavatelů. Další mírná a postupná zdražení lze ještě očekávat," řekl analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Suchý.

Analytik portálu TZB-info Jan Schindler míní, že pokud nynější velkoobchodní ceny elektřiny a plynu zůstanou delší dobu stejné, nebudou obchodníci většině svých zákazníků ceny dále měnit. "Budou se měnit pouze cenové nabídky pro nové zákazníky, které budou více odrážet situaci na velkoobchodním trhu," uvedl.

Nárůst ceny elektřiny v nižších jednotkách procent očekává pro příští rok manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Letos je podle něj reálný průměrný růst o pět až sedm procent. "Obecně lze říci, že v prostředí rostoucích cen bude více zákazníků ochotných změnit dodavatele," sdělil.

Dodavatele elektřiny loni v Česku změnilo rekordních 570.000 lidí. "Letos u elektřiny prozatím zaznamenáváme asi o pětinu více změn proti stejnému období v loňském roce, naopak u plynu to je o 12 procent méně. Loni bylo nejvíce realizovaných změn až ve druhém pololetí, kdy byly oznámeny nové - vyšší ceny. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude letos trh s cenami dále vyvíjet," dodal Suchý z Ušetřeno.cz.