Americké úřady schválily spojení operátorů T-Mobile US a Sprint

Washington/New York - Americké úřady schválily společnosti T-Mobile US záměr převzít konkurenčního operátora Sprint, a to navzdory obavám z vyšších cen a rušení pracovních míst. Hodnota transakce přesahuje 26 miliard dolarů (zhruba 600 miliard Kč). O schválení dnes informovalo americké ministerstvo spravedlnosti.

Firmy T-Mobile US a Sprint se s úřady dohodly, že prodají některé aktivity poskytovateli satelitní televize a internetu Dish Network. Ten by se tak měl stát novým mobilním operátorem ve Spojených státech. Úřady si od tohoto kroku slibují, že omezí negativní dopad spojení firem T-Mobile US a Sprint na hospodářskou soutěž.

Bez vzniku nového operátora by se v důsledku fúze společností T-Mobile US a Sprint snížil počet mobilních operátorů v USA ze čtyř na tři. T-Mobile US je nyní třetím největším mobilním operátorem v USA se zhruba 80 miliony zákazníků. Sprint je na čtvrté příčce a má kolem 55 milionů klientů.

Firmy dohodu o spojení oznámily už loni v dubnu. T-Mobile US je dceřinou společností německého operátora Deutsche Telekom, zatímco firmu Sprint má pod kontrolou japonský technologický konglomerát SoftBank Group.

Spojení podniků ale navzdory souhlasu ministerstva spravedlnosti není jisté. Generální prokurátoři více než desítky států USA totiž podali žalobu, jejímž cílem je fúzi zablokovat. Tvrdí, že spojení podniků by mělo negativní dopad na hospodářskou soutěž a vedlo by k nárůstu cen služeb pro mobilní telefony.