Americká kavárna stanovuje cenu podle toho, jak je host zdvořilý

New York - Kavárna CUPS Coffee & Tea v americkém státě Virginie se rozhodla, že se pokusí přimět cenovou politikou zákazníky, aby se nechovali hrubě k personálu. Cena kávy nebo čaje tak závisí na tom, jak se bude zákazník chovat k obsluze u pokladny. Na tabuli u kasy je tak zvláštní ceník. Při objednání malé kávy zaplatí zákazník pět dolarů (104 Kč), pokud k tomu přidá slovo prosím, zaplatí tři dolary. A pokud ještě navíc pozdraví, bude ho káva stát 1,75 dolaru. Stručně řečeno: čím je člověk zdvořilejší, tím levnější je jeho nápoj, upozornil server webu The Times of India.

Hlavní myšlenkou je, aby si lidé uvědomili, že je důležité respektovat druhé a být laskavý a milý nic nestojí. Spíše to může někomu udělat den ještě krásnější.

Ceník se nejprve objevil na facebooku, kde získal přes 2000 lajků a 900 komentářů. Na sociální síti reddit pak dostal více než 52.000 pozitivních ohlasů. Ne vždy jsou ale reakce pozitivní. Kromě těch, kteří považují tento přístup za velmi užitečný se našli i tací, podle kterých je neslušný a nezákonný. "Nebudu říkat prosím někomu, kdo je pode mnou," uvedl jeden z uživatelů. Pohotově však na to odpověděl další uživatel, který napsal: "Soudě podle tohoto komentáře, pod tebou už opravdu nikdo není."