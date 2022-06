Američanka Ledecká zahájila MS v plavání zlatem na kraulařské čtyřstovce

Plavkyně Kristýna Horská vstoupila do mistrovství světa v Budapešti dvacátým místem v polohovém závodě na 200 metrů. Od postupu do semifinále, které v této disciplíně plavala na loňských olympijských hrách v Tokiu, ji dělily téměř dvě sekundy.

Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka dohmátla ve třetí rozplavbě jako sedmá z deseti plavkyň v čase 2:15,04, kterým zaostala o necelé tři sekundy za svým osobním rekordem. Přiblížila se ale zhruba na sedm desetin svému nejlepšímu letošnímu času z březnového závodu v Marseille, který absolvovala ještě před operací srdce. Chirurgický zákrok kvůli arytmii Horská podstoupila na konci dubna a pak měla zhruba dvoutýdenní výpadek v tréninku.

"Spokojená nejsem, ale věděli jsme, že to tady asi nebude úplně skvělé. I když pocity byly úplně jiné. V té druhé stovce u kraula mi to přitom nepřišlo tak hrozné, ale podle času to nebylo, jak to bylo být," uvedla Horská v tiskové zprávě.

"Jsem ráda, že jsem tady, ale ten čas na takové závody nepatří. Úplně jsem se necítila ve své kůži. Už dlouho jsem takhle nervózní nebyla, takže mě to trošku i zaskočilo. Přitom včera jsem si ještě nepřipadala, že jsem na závodech, bylo to v takové pohodě. Myslela jsem si, že bych na semifinále mohla mít, že to na postup nebude tak rychlé, bohužel to nestačilo," komentovala svůj první start v Duna Aréně. Na MS bude závodit ještě na 100 a 200 metrů prsa.

Žádný další český reprezentant do dnešních rozplaveb v Budapešti nezasáhne. Znakařské disciplíny se Simonou Kubovou a Janem Čejkou začínají v neděli.