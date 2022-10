Allegri po konci Juventusu v LM: Jsme zklamaní, teď se musíme soustředit na ligu

Lisabon - Trenér fotbalistů Juventusu Massimiliano Allegri litoval po porážce 3:4 na hřišti Benfiky Lisabon nevydařeného prvního poločasu. "Stará dáma" přišla už po 5. kole skupinové fáze o šanci na postup a poprvé od sezony 2013/14 bude chybět ve vyřazovací fázi milionářské soutěže. Podle Allegriho se nyní musí turínský celek plně soustředit na italskou ligu.

"Vypadli jsme z Ligy mistrů, takže jsme zklamaní a naštvaní. V prvním poločase jsme k tomu přistoupili velmi špatně, v obraně jsme byli nedůrazní," řekl Allegri na tiskové konferenci.

Benfica vedla proti Juventusu po 50 minutách už 4:1 i díky dvěma brankám Rafy Silvy. Hosté se v rozmezí 77. až 79. minuty přiblížili na rozdíl jediného gólu, vyrovnat však nedokázali. Ani remíza by je ale neudržela ve hře o osmifinále.

"Nenazval bych to selháním, porážky k fotbalu patří. Mrzí nás to, ale od výkonu z posledních dvaceti minut se můžeme odrazit," podotkl Allegri, jehož tým má ve skupině F před posledním kolem stejně bodů jako Maccabi Haifa.

Juventusu se zatím nedaří ani v domácí soutěži, ve které je na osmé příčce. "Teď se musíme soustředit na Serii A, už v sobotu hrajeme v Lecce. A také na závěrečný zápas Ligy mistrů proti PSG, abychom postoupili alespoň do Evropské ligy. Musíme pokračovat v práci," dodal italský kouč.

Jeho protějšek Roger Schmidt se naopak mohl radovat z postupu i prodloužení série neporazitelnosti. Německý trenér přišel do Benfiky v létě z PSV Eindhoven a ve 20 soutěžních zápasech stále neprohrál.

"Byl to krásný večer. Odehráli jsme dobré utkání, dali spoustu gólů a vytvořili si i další šance," řekl Schmidt, kterého nerozhodila ani stíhací jízda Juventusu v závěru zápasu. "To je fotbal. Mohli jsme přidat pátý i šestý gól, místo toho se dostal soupeř na koně. To ale nic nemění na tom, že jsme vyhráli zaslouženě," uvedl pětapadesátiletý kouč.

Benfica zakončí skupinu na hřišti Maccabi Haifa a na dálku se utká o první místo s PSG, se kterým v obou vzájemných duelech remizovala 1:1. Pařížané nastoupí v Turíně a před posledním kolem mají při stejném počtu bodů o čtyři góly lepší skóre než jejich portugalský soupeř.