Alcaraz první utkání v roli světové tenisové jedničky prohrál

Ilustrační foto - Španělský tenista Carlos Alcaraz ve čtvrtfinále US Open v New Yorku, 8. září 2022. ČTK/AP/Frank Franklin II

Valencie - Španělský tenista Carlos Alcaraz své první utkání v roli světové jedničky prohrál. Čerstvý vítěz US Open podlehl v daviscupovém utkání ve Valencii 7:6, 4:6, 2:6 Kanaďanovi Félixi Augeru-Aliassimeovi.

Devatenáctiletý Alcaraz přiletěl na skupinovou fázi Davis Cupu po nedělním triumfu ve Flushing Meadows. Při středeční výhře 3:0 nad Srbskem ještě nehrál. Dnes nastoupil za stavu 1:0 po vítězství Roberta Bautisty nad Vaskem Pospilem, ale rozhodující bod nezískal.

"Je to velké vítězství pro mě a pro tým. Pro mě, protože Carlos je novou světovou jedničkou. Podal výborný výkon, měli bychom ho ocenit za to, že sem dorazil přes Atlantik a hrál. Ve třetím setu jsem byl lepší a dal jsem do toho všechno," radoval se Auger-Aliassime. O výsledku zápasu se rozhoduje ve čtyřhře.

Ve skupině C v Hamburku si druhou výhru zajistili Němci, kteří i bez své zraněné jedničky Alexandera Zvereva postoupili na finálový turnaj do Málagy. Ve svém druhém utkání zdolali Belgii 2:1, stejně jako před dvěma dny proti Francii získali rozhodující bod v Davis Cupu neporažení deblisté Kevin Krawietz, Tim Pütz. Spolu s Němci mají jistý postup Australané.

Ve skupině A v Boloni využili domácího prostředí k postupu Italové, kteří už po dvouhrách porazili Argentinu, jež ve čtyřhře upravila na 1:2.

Základní část finálového turnaje se hraje do neděle. Vyřazovací fáze pro osm postupujících ze čtyř čtyřčlenných skupin se bude hrát 22. až 27. listopadu.

Základní skupiny tenisového Davisova poháru:

Skupina A (Boloňa):

Itálie - Argentina 2:1

Berrettini - Báez 6:2, 6:3, Sinner - F. Cerúndolo 7:5, 1:6, 6:3, Bolelli, Fognini - González, Zeballos 5:7, 6:2, 3:6.

Tabulka:

1. Itálie 2 2 0 5:1 11:5 2. Švédsko 2 1 1 3:3 8:7 3. Chorvatsko 2 1 1 2:4 6:9 4. Argentina 2 0 2 2:4 6:10

Skupina B (Valencie):

Španělsko - Kanada 1:1

Bautista - Pospisil 3:6, 6:3, 6:3, Alcaraz - Auger-Aliassime 7:6 (7:3), 4:6, 2:6.

Skupina C (Hamburk):

Německo - Belgie 2:1

Struff - Bergs 6:4, 7:6 (11:9), Otte - Goffin 6:3, 6:7 (7:9), 3:6, Krawietz, Pütz - Gille, Vliegen 4:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Tabulka:

1. Austrálie 2 2 0 5:1 10:4 2. Německo 2 2 0 4:2 9:7 3. Francie 2 0 2 2:4 7:8 4. Belgie 2 0 2 1:5 4:11

Skupina D (Glasgow):

Británie - Nizozemsko 1:2

Evans - Griekspoor 6:4, 6:4, Norrie - Van de Zandschulp 4:6, 2:6, A. Murray, Salisbury - Koolhof, Middelkoop 6:7 (0:7), 7:6 (8:6), 3:6.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 4:2 9:7 2. Nizozemsko 2 2 0 4:2 9:8 3. Británie 2 0 2 2:4 7:9 4. Kazachstán 2 0 2 2:4 7:9