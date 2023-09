Alcaraz porazil na tenisovém US Open Zvereva a vyzve v semifinále Medveděva

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - čtvrtfinále, 6. září 2023. Carlos Alcaraz ze Španělska.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - čtvrtfinále, 6. září 2023. Carlos Alcaraz ze Španělska. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Španělský tenista Carlos Alcaraz postoupil do semifinále US Open a už jen dvě výhry ho dělí od úspěšné obhajoby loňského titulu. Turnajová jednička porazila dnes Němce Alexandera Zvereva za dvě hodiny a 24 minut 6:3, 6:2, 6:4. V boji o finále narazí Alcaraz na nasazenou trojku a předloňského šampiona Daniila Medveděva, který vyřadil v ruském souboji Andreje Rubljova poměrem 6:4, 6:3, 6:4.

Dvacetiletý Alcaraz zdolal Zvereva podruhé za sebou a potřetí z šesti vzájemných zápasů. V duelu odvrátil všech pět brejkbolů, sám naopak prolomil čtyřikrát soupeřův servis. Zaznamenal také 29 vítězných míčů.

"Na tomhle kurtu se cítím velmi dobře. Jsem připravený utkat se v semifinále s Daniilem," řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Španělský tenista útočí v New Yorku na třetí grandslamový titul. Vedle loňského triumfu na US Open uspěl letos ve Wimbledonu. Na grandslamech neprohrál posledních 12 zápasů za sebou.

Naopak o šest let starší Zverev, který v osmifinále vyřadil po takřka pětisetové bitvě Itala Jannika Sinnera, se potýkal s viditelnou únavou. Před začátkem třetího setu si vyžádal zdravotní pauzu, postupu Alcaraze ale později nezabránil.

Sedmadvacetiletý Medveděv prošel na newyorském betonu mezi čtyři nejlepší počtvrté za posledních pět ročníků. Celkově jde o jeho sedmé grandslamové semifinále a druhé za sebou. Do stejné fáze se dostal také letos ve Wimbledonu.

O dva roky mladšího Rubljova porazil i navzdory většímu počtu nevynucených chyb (40:37) a méně vítězným míčům (26:32). Prolomil však devětkrát soupeřův servis a duel zakončil proměněným pátým mečbolem.

Oba hráči se museli vypořádat na kurtu s teplotami nad 35 stupňů Celsia a vysokou vlhkostí. Moskevský rodák Medveděv proto před zápasy v podobných podmínkách varoval.

"Nechali jsme tam dnes vše. Pokud by ale zápas byl delší, nechali bychom tam ještě víc. A jediná věc, která je trochu nebezpečná, je otázka, kam až bychom zašli. Možná bychom sehráli pět setů a bylo vše v pořádku. Nebo bychom tady měli další případ jako s Wu I-pingem ve Washingtonu,“ zmínil Medveděv na tiskové konferenci kolaps čínského tenisty na nedávném turnaji ve Washingtonu.

"Pravděpodobně nemůžeme zastavit turnaj na čtyři dny, protože by se tím vše zničilo. Ovlivnilo by to televizní přenosy či vstupenky. Mohli bychom za těchto podmínek hrát jen na tři sety? Také by tu asi byli kluci, kterým by se to nelíbilo. Nemám na to žádné řešení, ale pořád je o tom lepší trochu mluvit, než se něco stane," doplnil Medveděv.

Rubljov nepostoupil do semifinále grandslamu ani na devátý pokus a ve Flushing Meadows vypadl ve stejné fázi jako v minulém roce. Letos skončil ve čtvrtfinále také na Australian Open a ve Wimbledonu.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů)

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (12-Něm.) 6:3, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Keysová (17-USA) - Vondroušová (9-ČR) 6:1, 6:4.