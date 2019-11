Akcionáři Monety schválili pololetní dividendu 3,30 Kč na akcii

Praha - Valná hromada Moneta Money Bank dnes schválila návrh na výplatu pololetní dividendy 3,30 Kč na akcii před zdaněním, navýšení základního kapitálu o 9,709 miliardy korun na 10,220 miliardy Kč a program zpětného odkupu akcií. Banka o tom dnes informovala ČTK.

Valné hromady se zúčastnili akcionáři s podílem přes 60 procent na základním kapitálu banky. Jmenovité hodnoty akcií Monety se tak zvyšují z jedné koruny na 20 Kč. Nárok na pololetní dividendu budou mít akcionáři banky, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k 2. prosinci 2019. Pololetní dividenda je splatná 17. prosince na bankovní účet akcionáře zapsaný v depozitáři.

Akcionáři rovněž odsouhlasili rámec pro zpětný odkup vlastních akcií Monety, takzvaný buy-back, a to v počtu až 11 milionů kusů za tržní cenu až do 90 korun za jednu akcii. Odkup může trvat až do konce roku 2020.

"Výsledky valné hromady dopadly v souladu s očekáváním. Investory mimořádná dividenda i program odkupů rozhodně potěší, jelikož akcie Monety často drží ve svých portfoliích právě s vidinou vysokých dividendových plateb," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Banka si podle něj vzhledem ke své silné ziskovosti může velmi štědrou dividendovou politiku dovolit. Akcie Monety před 15:00 stály nad úrovní 79 Kč za akcii.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky z dřívějšího GE Money Bank se změnilo v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.