Akcie v USA oslabily, index Nasdaq odepsal přes pět procent

Burza Nasdaq Stock Market v New Yorku.

Burza Nasdaq Stock Market v New Yorku. ČTK/AP/Richard Drew

New York - Americké akcie dnes výrazně oslabily, index technologického trhu Nasdaq odepsal bezmála pět procent. Investoři mají za to, že zvýšení sazeb americkou centrální bankou (Fed) nebude možná stačit na zkrocení inflace a že Fed bude muset přijmout drastičtější opatření.

Index Dow Jones dnes klesl o 3,12 procenta na 32.997,97 bodu. Širší index Standard & Poor's odepsal 3,56 procenta na 4146,87 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se propadl o 4,99 procenta a uzavřel na 12.317,69 bodu.

Propadly se technologické akcie, včetně společností Alphabet (o 4,8 procenta), Apple (o 5,6 procenta), Microsoft (o 4,4 procenta), Meta Platforms (o 6,8 procenta), Tesla (o 8,3 procenta) a Amazon (o 7,6 procenta). Výprodej ale zasáhl všechny oblasti trhu.

"Investoři se nyní nedívají na fundamenty (jako jsou zisky), jedná se spíše o otázku nálady na trhu," uvedla analytička Megan Hornemanová z Verdence Capital Advisors.

Fed ve středu podle očekávání zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento. Zvýšení úroků bylo nejvyšší za posledních 22 let. Inflace je nyní v USA nejvyšší za 40 let. Šéf Fedu Jerome Powell nevyloučil zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu na nadcházejícím zasedání.

Obavy z kroků Fedu, smíšené výsledky některých velkých růstových společností, konflikt na Ukrajině a protipandemické uzávěry v Číně v poslední době srážely náladu na trhu a zastínily čtvrtletní výsledkovou sezonu, která byla lepší, než se čekalo.

Na devizových trzích dnes posílil dolar. Těžil z poklesu zájmu investorů o rizikovější aktiva. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si kolem 21:40 SELČ připisoval necelé jedno procento na 103,59 bodu. Dříve během seance vystoupal až na 103,94 bodu, nejvýše od prosince 2002.

Euro vůči dolaru ve stejný čas ztrácelo zhruba 0,8 procenta na 1,0536 USD. Drží se nicméně nad pětiletým minimem 1,0470 USD, na které sestoupilo minulý týden. K poklesu jednotné evropské měny přispěly nepříznivé údaje o vývoji zakázek v německém průmyslu.

Britská libra k dolaru odepisovala dokonce 2,2 procenta na 1,2360 USD. Libra se dostala pod tlak poté, co britská centrální banka zhoršila odhad vývoje britské ekonomiky v příštím roce.