Akademie věd a univerzity nabídly pomoc s testováním koronaviru

Praha - Akademie věd, Univerzita Karlova (UK) a Masarykova univerzita v Brně nabídly vládě pomoc s testováním koronaviru. Koordinátorem testování má být biochemik a prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka. Akademie věd (AV) to oznámila v tiskové zprávě a na twitteru.

"Z pracovišť Akademie věd ČR mohou k pomoci s testováním přispět například Ústav molekulární genetiky, Ústav organické chemie a biochemie, Biologické centrum, Mikrobiologický ústav a Biofyzikální ústav," uvedla předsedkyně AV Eva Zažímalová. V Brně se do projektu zapojí například výzkumné centrum CEITEC při Masarykově univerzitě.

Instituce svou pomoc nabídly v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a předsedovi Ústředního krizového štábu Romanu Prymulovi. Požádaly v něm o udělení povolení k testování.

Instituce v dopise také zdůraznily, že je nutné vyřešit otázku financování. "V prvopočátku jsme připraveni krýt tyto činnosti z rozpočtů našich institucí coby součást naší odpovědnosti jako veřejných institucí na plnění krizových potřeb společnosti, to však představuje pouze přechodné řešení, a to již z důvodu omezenosti těchto zdrojů," stojí v dopise.

"Jedním z nejdůležitějších opatření, jak zvládnout krizi způsobenou šířením nového koronaviru SARS-CoV-2, je zajistit dostatečné testování populace. Věřím, že tato aktivita může zásadním způsobem navýšit kapacity v testování přítomnosti koronaviru," uvedl k nabídce Petr Dráber, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

"Je tu přístrojové vybavení, včetně robotického, které to může dělat v jednotkách tisíců. Což je o řád, spíše o dva, více než to, co nyní zvládají diagnostické laboratoře pod ministerstvem zdravotnictví," upřesnil později Dráber na dotaz ČTK. Doplnil, že pokud dnes dají vládní špičky souhlas, bylo by zřejmě možné začít testovat už příští týden.

Na dotaz, jak vědci využijí protokol k novému testu na koronavirus, poskytnutý laboratoří Tilia Laboratories, Dráber odpověděl, že ho budou nejdříve muset přizpůsobit robotickým aplikacím. Některé jeho specifické části však zřejmě využijí.

Fakultní nemocnici Brno už nabídli pomoc s testováním koronaviru vědci z Biofyzikálního ústavu AV. "Vědečtí pracovníci se zaškolí v nemocnici a v ústavu pak budou testovat izolovanou RNA na přítomnost viru SARS-CoV-2," řekla ředitelka Biofyzikálního ústavu Eva Bártová. Další regionální pracoviště, Biologické centrum AV v Českých Budějovicích, jedná s tamní nemocnicí, která však pomoc s testováním zatím nepotřebuje.

Testovat vzorky na nákazu novým typem koronaviru může v ČR dosud 30 laboratoří. Nejvíc jich je v Praze (9) a Moravskoslezském kraji (5). Z krajů chybí jen na Vysočině.