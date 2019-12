Agrofert: Audit nemáme, proplaceno mohlo být 155 milionů Kč

Praha - Pokud jsou informace o projektech zmiňovaných v médiích ohledně auditu Evropské komise pravdivé, vyplatilo se zatím Agrofertu 155,1 milionu korun, sdělil ČTK mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Závěrečnou auditní zprávu ale společnost nemá, žádá o její poskytnutí ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Komise v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně. Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně uvádí, že se ve střetu zájmů necítí. Od chvíle, kdy Agrofert vložil do svěřenských fondů, ho označuje za svou bývalou firmu.

"Koncern Agrofert nemá k dispozici audit Evropské komise a nezná jeho obsah. Zatím se stále pohybujeme v rovině spekulací. Požádáme MMR o jeho poskytnutí, neboť jsme dotčenou osobou. Pokud jsou pravdivé informace, které se objevují v médiích, že by mělo u určitých projektů dojít ke korekci a vrácení poskytnutých dotací, reálně bylo z uváděných projektů dceřiným firmám Agrofertu proplaceno 155,1 milionu korun," uvedl mluvčí.

Firma podle něj stále trvá na tom, že v oblasti dotací postupovala přesně podle zákona, pravidel a uzavřených smluv. Proti výsledkům auditu se možná bude bránit u soudu. "Předběžné závěry auditu jsme v uplynulých měsících vyvrátili v celém rozsahu a své stanovisko poskytli jak českým úřadům, tak Evropské komisi. Další postup Agrofertu vyplyne z právních analýz auditu, které se chystáme po jeho obdržení provést. Nelze vyloučit, že se případně budeme bránit i soudní cestou. Jsme připraveni řešit další postup v součinnosti s příslušnými českými úřady i Evropskou komisí," uzavřel.

Premiér Andrej Babiš, který do předloňského února před vložením koncernu do svěřenských fondů Agrofert vlastnil, dnes uvedl, že Česko nebude v souvislosti s auditem Evropské komise vracet žádné evropské dotace. Premiér také řekl, že by neměl nic proti tomu, kdyby pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zprávu zveřejnil. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček poté zopakoval, že resort se bude držet prosby Evropské komise, aby bylo se zprávou zacházeno důvěrně.

"Není pravda, že se budou vracet peníze. Není na to nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo a poučují nás, jak ho vykládat" řekl Babiš. Je přesvědčen o tom, že žádný střet zájmů nemá a ani mít nemůže, protože postupoval podle zákona, když vložil svou bývalou skupinu Agrofert do svěřenských fondů.

"Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, my nemáme co zveřejňovat, je to záležitost auditních orgánů," prohlásil Babiš. V souvislosti s tím, že auditní zprávu dostal také pražský magistrát, by Babiš neměl námitek proti tomu, kdyby prověrku zveřejnil primátor Hřib. "Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém," podotkl.

Česko má v souvislosti s auditem přijít podle médií o velkou část unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Deník N nejprve psal o ztrátě 451 milionů korun, později o ztrátě stamilionů korun. Podle serveru Info.cz jde o 235 milionů korun. Audit podle Deníku N konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Server Neovlivní.cz zase uvedl, že se konečná verze auditní zprávy ve velké míře shoduje s květnovým návrhem, proti němuž Česko podalo námitky.