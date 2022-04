AFP: Válka na Ukrajině hodila slupku pod nohy ekvádorským pěstitelům banánů

Quito - Až donedávna panoval na ekvádorských banánových plantážích ruch a shon, který dokazoval silné exportní postavení tohoto odvětví. Ale z týdne na týden banánovníkové háje utichly, jak se stal obchod s těmito plody jednou z dalších obětí ozbrojeného konfliktu, který se odehrává ve druhé polovině světa, napsala agentura AFP.

Ekvádor je největším světovým vývozcem banánů, ale toto odvětví zasáhla válka na Ukrajině. Nyní není banány kam posílat a kontejnery s hnijícím ovocem se hromadí nedaleko místa, kde je dělníci sklidili.

"Každý pátý banán vypěstovaný v Ekvádoru obvykle putuje na Ukrajinu a do Ruska," řekl Franklin Torres, prezident ekvádorské federace producentů banánů FENABE. "Takže nás tahle válka opravdu hodně zasáhla," dodal.

Do Ruska za běžné situace každý rok míří z Ekvádoru banány za téměř 700 miliónů dolarů (více než 15,5 miliardy korun); společně do Ukrajiny a Ruska každý týden proudí téměř dva milióny krabic s banány.

Kvůli mezinárodním sankcím uvaleným po invazi na Ukrajinu však Rusko své náklady banánů nedostává. Konflikt zbrzdil mimo jiné i produkci ve městě El Triunfo nedaleko hlavního ekvádorského přístavu Guayaquil.

"Pěstitelé banánů skončili, už tři týdny jsem nezpracovala jedinou bednu," řekla AFP 62letá Mireya Carrerová, majitelka banánové plantáže Thalia. "Zaměstnanci odcházejí sami, aniž by dostali výpověď, protože jim nemůžu zaplatit," dodala.

Ze své 28hektarové plantáže obvykle naplnila týdně tři kontejnery s 3000 krabic banánů, z nichž každá váží 20 kilo. "Teď mám 7000 trsů banánů a žádného kupce," dodala Carrerová.

Pěstitele banánů také postihl pokles cen. Produkce jedné krabice banánů stojí pět a půl dolaru a běžná výkupní cena je 6,25 dolaru. "Ale teď nám za každou krabici banánů nabízejí méně než dva dolary a někdy jen dolar. To je urážka pro jakýkoli typ podnikání. To, co dostáváme, je ostudné a nestojí to ani za to, abychom je sbírali," řekl Torres.

A krize zasáhla nejen Ekvádor. Když ostatní trhy viděly přebytek banánů v Ekvádoru, "začaly snižovat své cenové nabídky", uvedl Richard Salazar, prezident sdružení pro komercializaci a vývoz banánů ACORBANEC. Za poslední měsíc zůstal pěstitelům zhruba milión beden neprodaných banánů.

Ekvádor má 160.000 hektarů banánových plantáží, které v roce 2021 přinesly celosvětový obrat téměř 3,5 miliardy dolarů. V této jihoamerické zemi působí více než 260 vývozců banánů a toto odvětví vytváří 50.000 přímých a 250.000 nepřímých pracovních míst.