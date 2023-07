Praha - Zvýšení spotřební daně na naftu má Senát projednat 27. července při pokračování schůze, která začne ve čtvrtek. Na programu bude mít za dva týdny i změny zákoníku práce včetně úpravy přesčasů ve zdravotnictví. Adepty na ústavní soudce bude horní parlamentní komora schvalovat podle předpokladů až na dalším zasedání, které začne 2. srpna. Shodl se na tom dnes senátní organizační výbor.

Zvýšení spotřební daně na naftu o 1,50 koruny na litr, tedy na úroveň před loňským červnem, dnes schválila Sněmovna. Předlohu obratem poslala do Senátu, který ji bude schvalovat přednostně, pokud se na tom senátoři při čtvrtečním zahájení schůze shodnou. Včasné schválení by podle vlády zajistilo státu příjem navíc ve výši 800 milionů korun měsíčně už od srpna v případě, že novelu do konce července podepíše i prezident Petr Pavel.

Litr nafty může po přijetí novely zdražit podle analytiků o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám a kvůli vyšším příjmům rozpočtu zvýšit sazbu daně už během léta nyní.

Tento čtvrtek mají senátoři schvalovat zejména dohodu s USA o obranné spolupráci, zákon o veřejných dražbách, zvýšení poplatkového limitu za odvoz odpadků nebo zrušení nepoužívaných právních předpisů.

Na srpnovém zasedání bude horní komora schvalovat nominaci soudců Roberta Fremra a Veroniky Křesťanové a profesorky občanského práva Kateřiny Ronovské na ústavní soudce. Doporučily je oba senátní výbory, které se kandidaturami zabývaly. Senát bude v srpnu posuzovat také novelu o zpřísnění vlastnictví médií vrcholnými politiky, změny v postihu dopravních přestupků nebo náhrady exekutorům.