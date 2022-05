Zvýšení minimální mzdy by podle Síkely zatížilo průmysl a obchod

Praha - Zvýšení minimální mzdy, jak žádají odbory, by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) ohromně zatížilo firmy a obchod. Považoval by ho za velmi nešťastný krok. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes ministr uvedl, že navýšení minimální mzdy by zemi posunulo blíže ke stagflaci, tedy stavu vysoké inflace a nízkého hospodářského růstu. Zvýšení sumy pro zaměstnance s nejnižší mzdou o 2000 korun na 18.200 korun požaduje kvůli inflaci Českomoravská konfederace odborových svazů.

Spotřebitelské ceny se v březnu meziročně zvedly o 12,7 procenta. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že koalice příští týden stanoví termín zahájení vyjednávání vlády s odbory o minimální mzdě i platech.

Síkela uvedl, že vnímá signály odborů a chápe je, vláda se podle něj ale snaží v době zdražování pomáhat adresně, nikoli plošně. Za adresnou pomoc, kterou zastropovala vláda příjmy rodin s dětmi do milionu korun hrubého, označil i diskutovaný příspěvek na dítě do 18 let ve výši 5000 korun. Protože půjde o jednorázovou pomoc, nezatíží budoucí rozpočty, uvedl. Zmínil také, že jeho resort pracuje na zavedení speciálního tarifu na energie pro sociální slabé rodiny.

Výši minimální mzdy upravuje vláda ve svém nařízení. Podle dřívějších údajů ministerstva práce nejnižší výdělek pobírá asi 139.000 lidí. Částka se zvyšovala naposledy od ledna. Vzrostla o tisícikorunu na 16.200 korun. S nejnižším výdělkem se zvedá i zaručená mzda, která se vyplácí v osmi výších podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy do 32.400 korun.

O navyšování minimální mzdy jedná každoročně tripartita. Na částce se ani minulý rok neshodla. Zaměstnavatelé s vysokým přidáváním nesouhlasí. Připomínají, že náklady vzrostly. Zmiňují ceny energií či pohonných hmot.