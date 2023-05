Zvýšení daně pro minerálky nás zaskočilo, jsou zdravé, uvedla Mattoni 1873

Karlovy Vary - Zvýšení DPH na minerálky na 21 procent výrobce zaskočilo. Podle největšího výrobce minerálních vod ve střední Evropě, společnosti Mattoni 1873 jde o zdraví prospěšný produkt, který by měl být zařazen do snížené daňové sazby. V důsledku zvýšení daně z přidané hodnoty firma nevylučuje, že nápoje v obchodech podraží. Vyplývá to z vyjádření, které dnes Mattoni 1873 poskytla ČTK. Do vyšší daňové sazby by se podle konsolidačního balíčku představeného vládou měly přesunout všechny nealkoholické nápoje.

"Mezi nealkoholické nápoje patří i balené vody minerální, kojenecké a pramenité. Zejména minerální vody by pro své blahodárné účinky na zdraví měly být dostupné pro pitný režim široké veřejnosti, z?těchto vod by se nemělo kvůli vysoké DPH stávat luxusní zboží. Proto vůbec nechápeme jejich zařazení do 21procentní sazby DPH, když ministerstvo financí tvrdí, že do snížené 12procentní sazby vláda zařadila primárně položky s nezpochybnitelným zdravotním či sociálním významem. V?řadě zemí jsou minerálky zařazeny do snížené kategorie DPH. Pokud budou v?České republice podřízeny základní sazbě DPH 21 procent, pak to jejich spotřebu jako zdraví prospěšného produktu spíš sníží," uvedla v prohlásí tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873 Lutfia Volfová.

Podle firmy ministerstvo argumentuje i tím, že se minerálky distribuují v jednorázových zpravidla plastových obalech. "Tento argument ale také nesedí, protože například Mattoni 1873 dodává do gastronomických provozoven své nápoje většinou ve znovu plnitelných obalech, jako jsou skleněné lahve nebo KEG sudy. Stejně tak od loňska nabízíme v maloobchodech minerálku Mattoni v zálohované skleněné lahvi o objemu jeden litr," doplňuje mluvčí výrobce balených minerálních vod, pod kterého spadají v Česku značky Mattoni, Aquila, Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká kyselka.

"Jelikož nás zařazení balených vod v čele s minerálkami do základní sazby 21 procent dost zaskočilo, neumíme v tuhle chvíli říci, zda a případně o kolik se zvýší jejich cena. Ale je to dost pravděpodobné," doplnila mluvčí Mattoni 1873.

Skupina Mattoni 1873 v roce 2021 zvýšila tržby o 6,2 procenta na 16 miliard korun. Ukazatel EBITDA, tedy hrubý zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací stoupl o čtyři procenta. Konkrétní výši zisku nápojářská firma nezveřejňuje.

Vládní balíček daňových úprav má snížit počet sazeb daně z přidané hodnoty ze tří na dvě. Základní sazba má být 21 procent, snížená 12 procent. Do ní ale mají spadat jen produkty nebo služby, které jsou podle vlády sociálně důležité.