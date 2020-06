Zvýšené ošetřovné končí, experti čekají růst nezaměstnanosti

Praha - Vyplácení zvýšeného ošetřovného kvůli koronavirové epidemii končí. Dnes je poslední den, za který je možné získat od státu 80 procent denního základu příjmu. Experti na sociální problematiku se obávají toho, že řada rodičů školáků nyní zamíří na úřady práce a nezaměstnanost by se mohla citelněji zvednout.

Školy se v Česku kvůli koronavirové nákaze zavřely 11. března. Mimo provoz zůstala i většina školek. O pár dnů později musela přestat fungovat zařízení sociálních služeb. Stát doplácí ošetřovné zaměstnancům s dětmi do 13 let. Za březen to bylo 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Žadatelé museli podat žádost s potvrzením o uzavření školy, jejich zaměstnavatel pak za každý měsíc posílal okresní správě sociálního zabezpečení výkaz péče. Živnostníkům jejich ošetřovné poskytovalo ministerstvo průmyslu. Do konce března to bylo 424 korun na den, od dubna 500 korun na den.

Zvýšení ošetřovného na 80 procent základu a plán otevírání škol už dřív kritizovali zástupci zaměstnavatelů. Stěžovali si na to, že některým rodičům scházela motivace vrátit se do zaměstnání, když se ošetřovné blíží čisté mzdě a nebylo nutné dítě do školy posílat. Experti poukazovali na to, že by se skončení výplaty ošetřovného mohlo promítnout hlavně do nezaměstnanosti žen. Se školáky či jinými členy rodiny zůstaly v minulých měsících doma obvykle právě ženy.

Od 1. července bude možné získat ošetřovné na dítě do deseti let nejvýš na devět dnů. Samoživitelé ho budou moci pobírat až 16 dnů. Dávka se bude vyplácet i na péči o jiného člena rodiny. Činit bude 60 procent základu příjmu.